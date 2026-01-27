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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱

دادگاه‌های برخط عدالت را به مردم نزدیک‌تر کرد

دادگاه‌های برخط عدالت را به مردم نزدیک‌تر کرد

اهواز - برگزاری هزاران دادگاه علنی برخط در خوزستان دسترسی مردم به عدالت را تسهیل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای از برگزاری گسترده دادگاه‌های علنی برخط در سطح استان خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در مسیر تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی عنوان کرد.

وی با اشاره به توسعه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، چهار هزار و ۳۵۷ دادگاه علنی برخط در محاکم سراسر استان خوزستان برگزار شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: برگزاری دادگاه‌های علنی برخط نقش مهمی در افزایش شفافیت، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش مراجعات حضوری اصحاب پرونده به مراجع قضایی داشته و زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت را فراهم کرده است.

دهقانی با تأکید بر رویکرد دستگاه قضایی در بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات تصریح کرد: این اقدام با هدف افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها و ارتقای رضایتمندی عمومی انجام شده و با جدیت در سطح استان ادامه خواهد یافت.

وی در پایان ضمن قدردانی از عوامل برگزارکننده این دادگاه‌ها خاطرنشان کرد: دادگستری استان خوزستان با اتکا به زیرساخت‌های الکترونیک، اجرای سیاست‌های تحول‌آفرین قوه قضاییه را دنبال می‌کند و در تلاش است خدمات قضایی را با کیفیت بالاتر و سرعت بیشتر به مردم ارائه دهد.

کد مطلب 6733374

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