به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای از برگزاری گسترده دادگاه‌های علنی برخط در سطح استان خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در مسیر تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی عنوان کرد.

وی با اشاره به توسعه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، چهار هزار و ۳۵۷ دادگاه علنی برخط در محاکم سراسر استان خوزستان برگزار شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: برگزاری دادگاه‌های علنی برخط نقش مهمی در افزایش شفافیت، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش مراجعات حضوری اصحاب پرونده به مراجع قضایی داشته و زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت را فراهم کرده است.

دهقانی با تأکید بر رویکرد دستگاه قضایی در بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات تصریح کرد: این اقدام با هدف افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها و ارتقای رضایتمندی عمومی انجام شده و با جدیت در سطح استان ادامه خواهد یافت.

وی در پایان ضمن قدردانی از عوامل برگزارکننده این دادگاه‌ها خاطرنشان کرد: دادگستری استان خوزستان با اتکا به زیرساخت‌های الکترونیک، اجرای سیاست‌های تحول‌آفرین قوه قضاییه را دنبال می‌کند و در تلاش است خدمات قضایی را با کیفیت بالاتر و سرعت بیشتر به مردم ارائه دهد.