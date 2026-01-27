به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی رئیس کل دادگستری استان خوزستان ظهر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای از برگزاری گسترده دادگاههای علنی برخط در سطح استان خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در مسیر تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی عنوان کرد.
وی با اشاره به توسعه استفاده از فناوریهای نوین در فرآیندهای قضایی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، چهار هزار و ۳۵۷ دادگاه علنی برخط در محاکم سراسر استان خوزستان برگزار شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: برگزاری دادگاههای علنی برخط نقش مهمی در افزایش شفافیت، تسریع در رسیدگی به پروندهها و کاهش مراجعات حضوری اصحاب پرونده به مراجع قضایی داشته و زمینه دسترسی آسانتر مردم به عدالت را فراهم کرده است.
دهقانی با تأکید بر رویکرد دستگاه قضایی در بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فناوری اطلاعات تصریح کرد: این اقدام با هدف افزایش بهرهوری، صرفهجویی در زمان و هزینهها و ارتقای رضایتمندی عمومی انجام شده و با جدیت در سطح استان ادامه خواهد یافت.
وی در پایان ضمن قدردانی از عوامل برگزارکننده این دادگاهها خاطرنشان کرد: دادگستری استان خوزستان با اتکا به زیرساختهای الکترونیک، اجرای سیاستهای تحولآفرین قوه قضاییه را دنبال میکند و در تلاش است خدمات قضایی را با کیفیت بالاتر و سرعت بیشتر به مردم ارائه دهد.
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