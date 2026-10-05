رتبه نهم کنکور: برای هدفتان بجنگید و ناامید نشوید

صدرا بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مسیر رسیدن به رتبه نهم کنکور اظهار کرد: حقیقتاً فکر نمی‌کردم چنین رتبه‌ای کسب کنم و هدف اصلی من فقط این بود که رتبه‌ام برای قبولی در رشته کامپیوتر دانشگاه شریف کافی باشد.

وی افزود: اینکه در نهایت رتبه نهم را کسب کردم، لطف خدا بود و خودم انتظار چنین نتیجه‌ای را نداشتم.

برای هدفمان باید بجنگیم و ناامید نشویم

این رتبه برتر کنکور درباره توصیه خود به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور دارند، گفت: افراد متفاوت هستند و روش درس خواندن آنها هم می‌تواند متفاوت باشد، اما تنها چیزی که وجود دارد این است که برای هدفشان بجنگند و ارزش هدفی را که دارند، بدانند.

بهرامی ادامه داد: هیچ‌وقت نباید ناامید شد؛ اگر در یک آزمون نتیجه خوبی نگرفتیم یا در امتحانات مدرسه نمره‌های پایینی گرفتیم، نباید عمده مسیر و هدفمان را از دست بدهیم و باید برای هدفی که داریم تلاش کنیم.

در دوران جنگ روزهایی بود که اصلاً درس نمی‌خواندم

وی درباره سختی‌های مسیر آمادگی برای کنکور نیز اظهار کرد: قطعاً در این دوران خستگی و ناامیدی وجود داشت. در دوران جنگ روزهایی بود که اصلاً درس نمی‌خواندم یا میزان مطالعه‌ام به حدود چهار ساعت می‌رسید.

بهرامی افزود: وضعیت کشور جوری بود که فکر می‌کردیم اصلاً کنکور نداریم و امسال خراب شده است.

رتبه نهم گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی درباره شرایط کنکور امسال نیز گفت: به نظرم با توجه به وضعیت کشور کنکور سختی بود و جنگ و شرایط کشور شرایط را سخت کرده بود.

بهرامی درباره برنامه خود برای ادامه تحصیل اظهار کرد: هنوز انتخاب رشته نکرده‌ام و فعلاً بین رشته‌های کامپیوتر و برق دانشگاه شریف مردد هستم.

وی درباره احتمال ادامه تحصیل در خارج از کشور نیز گفت: حقیقتاً فعلاً به آن فکر نکرده‌ام و درگیر انتخاب بین رشته برق و کامپیوتر هستم.

خبر رتبه نهم را از تلویزیون شنیدم

این رتبه برتر کنکور درباره نحوه اطلاع از نتیجه خود گفت: با من تماس گرفتند. خاله‌ام تماس گرفت و من کنار مادرم بودم و از طریق تماس تلویزیون متوجه شدم.

بهرامی درباره احساسش در آن لحظه نیز اظهار کرد: خوشحالی بود؛ حسی که واقعاً نمی‌توانم توصیفش کنم، فقط خوشحال بودم.

وی در پایان درباره ادامه مسیر تحصیلی خود گفت: به امید خدا با همین قدرت درس را ادامه می‌دهم.