اعلام نتایج کنکور ۱۴۰۵ در نیمه دوم آبان؛ مهمترین اشتباهات انتخاب رشته

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی امروز ۱۲ مهرماه در یک برنامه تلویزیونی درباره انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم گفت: مولفه نظم و انضباط و مبتنی بودن بر هدف مولفه مشترک همه افرادی بود که توانستند رتبه های برتر کنکور را کسب کنند.

آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در بالاترین کیفیت و بالاترین ضریب امنیت برگزار شد

وی افزود: آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها در سال ۱۴۰۵ و آزمون ورودی تربیت معلم همزمان برگزار شدند و یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۱۴ نفر در بیش از ۴۰۰ شهر آزمون خود را برگزار کردند. عدالت در سنجش در گام اول عدالت در برگزاری آزمون بود و ما توانستیم در تمام نقاط کشور آزمون را برگزار کنیم. آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ امسال در بالاترین کیفیت و بالاترین ضریب امنیت برگزار شد.

محمدی خاطرنشان کرد: برگزاری آزمون سراسری در سال ۱۴۰۵ نشان از تاب آوری نظام سنجش و پذیرش است. همچنین انسجام اجتماعی و امنیت با برگزاری آزمون سراسری به عنوان یک رویداد علمی خود را نشان داد.

وی درباره نقش مدرسه در کسب رتبه توسط داوطلبان گفت: حتما مدرسه نقش اصلی را ایفا می کند اما کنکور هم آینه ای از نظام آموزشی کشور است و وقتی می بینیم که نفرات برتر بیشتر از مدارس تیزهوشان، غیر دولتی و هیئت امنایی و در آخر مدارس دولتی هستند باید حتما یک بازنگری در امکانات آموزشی و شیوه کار آموزش و پرورش داشته باشیم. بررسی ها نشان می دهد که مدارس خاص در حال پیشی گرفتن از مدارس عادی هستند.

نظام آموزشی طبقاتی حتما نتایج کنکور طبقاتی هم به دنبال خواهد داشت

رئیس سازمان سنجش گفت: ما در سازمان سنجش تلاش می کنیم شرایط یکسانی ایجاد کنیم که کل متقاضیان ورود به آموزش عالی بتوانند به سنجش دسترسی پیدا کنند. اما واقعیت جامعه نیز نمی توان نادیده گرفت که مدارس قبل از کنکور بسیار متنوع هستند. نمی خواهم این موضوع را به نظام آموزشی خودمان تعمیم بدهم اما نظام آموزشی طبقاتی حتما نتایج کنکور طبقاتی هم به دنبال خواهد داشت. باید از این موضوع برای برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت آموزش بهره بگیریم.

وی افزود: پیش از این ۱۹ تنوع در مدارس داشتیم که اکنون به ۵ یا ۶ تنوع رسیدیم. اما واقعیت این است که کیفیت آموزشی در همه مدارس یکسان نیست. حتی غیر از استان ها در یک شهر نیز کیفیت مدارس یکسان نیست. مدرسه باید بتواند فرصت برابر ایجاد کند.

محمدی درباره تنوع جغرافیایی نفرات برتر کنکور گفت: تنوع جغرافیایی در ۴۰ نفر برتر نشان می دهد که توزیع در همه استان های کشور رخ داده است. به نظر می رسد کنکور نقش غربالگری خود را به نحو مطلوبی اجرا کرده است اما ما در سازمان سنجش در یک طرح تحقیقاتی ۱۰ هزار نفر اول هر گروه آزمایشی را تحلیل می کنیم که آیا تنوع جغرافیایی وجود دارد یا خیر.

اهمیت انتخاب رشته در کنکور

وی درباره اهمیت انتخاب رشته در کنکور گفت: وقتی آزمون های سراسری ورود به آموزش عالی آزمون های خطیر و حساسی هستند به تبع آن فرآیند انتخاب رشته هم باید به بهترین نحو و متناسب با شرایط فرد انجام شود. فرد نباید تحت تاثیر تبلیغات اغواگرایانه قرار گیرد. فرد باید هدف خود را در ورود به دانشگاه مشخص کند. رشته دانشگاهی و محل دانشگاه برای متقاضی مهم است و باید در انتخاب اش مدنظر قرار گیرد.

رئیس سازمان سنجش افزود: علائق فردی هم در انتخاب رشته بسیار مهم است. نرخ مشروطی و افت تحصیلی دانشگاهی ناشی از نداشتن علاقه به رشته است که باید در انتخاب رشته مدنظر متقاضی قرار گیرد. خانواده می تواند کمک کند ولی موسسه نمی تواند این کمک را به فرد بکند. جایگاه اجتماعی در انتخاب رشته افراد بسیار تاثیرگذار است. مسئله دیگر هم توان اقتصادی فرد است. هزینه فرصت های از دست رفته و محیط دانشگاهی هم از دیگر چالش های مهم در انتخاب رشته است.

به عنوان سازمان سنجش هیچ موسسه ای را برای انتخاب رشته تایید نمی کنیم

وی با هشدار نسبت به موسسات و افرادی که خود را متخصص می دانند ولی داوطلبان را گمراه می کنند، گفت: ما به عنوان سازمان سنجش هیچ موسسه ای را تایید نمی کنیم. رتبه کشوری و رتبه در سهمیه یک مولفه تاثیرگذار در انتخاب رشته است. اما مسئله اصلی این است که باید بدانیم که کدام رشته و کدام دانشگاه متقاضی را به آن آینده شغلی و حرفه ای که مطلوب اش است می رساند.

تمهیدات سازمان سنجش برای انتخاب رشته

محمدی با اشاره به تمهیدات سازمان سنجش برای انتخاب رشته گفت: سامانه انتخاب رشته مجازی، ویژه نامه راهنمای انتخاب رشته و اینفوگرافیک و موشن گرافی ها از جمله این تمهیدات است. دفترچه های انتخاب رشته به صورت کاربردی تهیه شده است و در دسترس داوطلبان قرار دارد. سامانه انتخاب رشته مجازی براساس قوانین و مقررات امسال و شبیه سازی شرایط واقعی داوطلبان تهیه شده است و ۳۰۰ انتخاب از قوی ترین شانس قبولی تا ضعیف ترین شانس قبولی را به داوطلب نشان می دهد.

وی گفت: انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۵ از دوشنبه ۱۳ مهرماه آغاز می شود و این فرصت تا روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ادامه دارد. ما تلاش می کنیم که سال تحصیلی از آبان ماه آغاز شود. از داوطلبان می خواهیم که در این فرصت انتخاب رشته خود را انجام دهند.

معاون وزیر علوم تاکید کرد: متقاضیان حتما باید انتخاب رشته خود را تکمیل کنند و تائیدیه را از سیستم انتخاب رشته دریافت کنند. همچنین پیامک تایید انتخاب رشته را دریافت کنند. بسیار پیش آمده است که فرد مراجعه می کند و می گوید انتخاب رشته کرده ولی ثبت نکرده است و این موضوع بعدا مشکل ساز می شود.

اعلام نتایج کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ در نیمه دوم آبان ماه

وی درباره زمان اعلام نتایج گفت: ما باید نتایج چند برابر ظرفیت برای رشته های دارای شرایط خاص و پذیرش دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی را آخر مهرماه اعلام کنیم. تمام تلاش ما این است که نیمه دوم آبان ماه نتایج کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ را اعلام کنیم. به این ترتیب آغاز سال تحصیلی دانشجویان نوورود در آبان ماه خواهد بود.

مهمترین اشتباهات انتخاب رشته

محمدی با اشاره به مهمترین اشتباهات انتخاب رشته گفت: مهمترین مسئله علاقه فرد است. داوطلب ۱۵۰ انتخاب دارد و اولین نقطه قبولی برای فرد لحاظ می شود بنابراین باید اولویت بندی داشته باشد. دومین مسئله شرایط خاص است، برخی دانشگاه ها گزینش و مصاحبه دارند. سومین مسئله محدودیت ها و ممنوعیت ها است، اگر فردی در دوره های روزانه، بورسیه، مناطق محروم، فرهنگیان قبول شود و چه ثبت نام کند و چه ثبت نام نکند اجازه شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ را ندارد. چهارمین مسئله این است که تغییر رشته و تغییر دانشگاه به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. پنجمین اشتباه داوطلبان این است که انتخاب رشته را به کافی نت می سپارند، این موضوع مسئولیت داوطلب را نقض نمی کند و سازمان سنجش داوطلب را مسئول انتخاب رشته می داند.

حتما فرد از انتخاب رشته خود یک نسخه پشتیبان تهیه کند

وی تاکید کرد: حتما فرد از انتخاب رشته خود یک نسخه پشتیبان تهیه کند. تحت هیچ شرایطی افراد داوطلب اطلاعات خود را به موسسات و افراد مدعی واگذار نکنند. به خانواده ها توصیه می شود که حتما مسئولیت انتخاب رشته داوطلب را با همراهی خود انجام دهند.