دختر تبریزی چگونه در سال پرچالش کنکور به رتبه ۴ رسید؟

سارینا واحدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح مسیر خود برای رسیدن به رتبه چهارم گروه علوم تجربی در آزمون سراسری ۱۴۰۵، استمرار در مطالعه، نظم در برنامه‌ریزی و مدیریت زمان را از عوامل مهم این موفقیت دانست و گفت: به نظر من داشتن استعداد به‌تنهایی برای رسیدن به یک نتیجه خوب کافی نیست و اگر نظم و استمرار در مطالعه وجود نداشته باشد، حتی دانش‌آموزی که توانایی بالایی دارد نیز ممکن است در طول مسیر افت کند.

وی درباره ارزیابی خود از نتیجه کنکور اظهار کرد: پیش از اعلام نتایج، تصور می‌کردم بتوانم رتبه تک‌رقمی به دست بیاورم، اما بیشتر احتمال می‌دادم رتبه‌ام حدود هفت یا هشت باشد. رتبه چهارم چیزی نبود که از قبل به طور دقیق انتظارش را داشته باشم و طبیعتاً از دیدن این نتیجه خوشحال شدم.

سخت‌ترین بخش سال کنکور چه بود؟

رتبه چهارم گروه علوم تجربی درباره دشوارترین شرایطی که در سال منتهی به کنکور با آن مواجه شد، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها شرایطی بود که در کشور ایجاد شد و به دنبال آن دسترسی به اینترنت برای مدتی با مشکل مواجه شد. این موضوع روی کلاس‌ها و برنامه‌های آموزشی نیز اثر گذاشت و بعضی کلاس‌ها برگزار نمی‌شد یا امکان دسترسی به آنها وجود نداشت.

واحدی افزود: مسئله فقط قطعی اینترنت نبود؛ بلاتکلیفی درباره زمان برگزاری کنکور نیز شرایط را سخت‌تر می‌کرد. در مقطعی مشخص نبود آزمون دقیقاً چه زمانی برگزار خواهد شد و این وضعیت برای مدت قابل توجهی ادامه داشت. وقتی دانش‌آموز برای یک آزمون مهم آماده می‌شود، طبیعی است که نامشخص بودن زمان آن از نظر ذهنی خسته‌کننده باشد.

وی ادامه داد: تلاش کردم تا حد امکان اجازه ندهم این شرایط روی روند مطالعه‌ام تأثیر بگذارد. تصمیمم این بود که منتظر مشخص شدن شرایط نمانم و هر زمانی که امکان مطالعه وجود داشت، درس بخوانم. البته انجام این کار در چنین شرایطی ساده نبود، اما سعی کردم تمرکزم را روی کاری بگذارم که در اختیار خودم بود.

اگر دوباره کنکور بدهم، چه چیزی را تغییر می‌دهم؟

واحدی درباره اشتباهاتی که ممکن است در مسیر آمادگی برای کنکور مرتکب شده باشد، بیان کرد: در بعضی مقاطع بیش از اندازه در کلاس‌ها شرکت می‌کردم یا برای برخی درس‌ها تست‌های زیادی حل می‌کردم، در حالی که شاید می‌توانستم بخشی از آن زمان را به درس‌های دیگری اختصاص دهم.

وی توضیح داد: برای نمونه، در درس فیزیک گاهی زمان زیادی را صرف حل تست می‌کردم و اگر قرار بود دوباره همین مسیر را طی کنم، احتمالاً بخشی از آن زمان را به درس‌هایی مانند زیست‌شناسی اختصاص می‌دادم؛ چون با توجه به اهمیت و ضریب و تأثیر این درس، لازم بود زمان بیشتری برای آن در نظر بگیرم.

رتبه چهارم کنکور تجربی خاطرنشان کرد: این تجربه به من نشان داد که فقط زیاد درس خواندن کافی نیست و باید دائماً بررسی کنیم زمانی که صرف هر درس می‌کنیم، چقدر با اهمیت و نیاز واقعی ما متناسب است.

برای هر درس یک روش مطالعه و تحلیل داشتم

وی درباره نحوه بررسی عملکرد خود در آزمون‌های آزمایشی نیز گفت: تحلیل آزمون برای همه درس‌ها به یک شکل انجام نمی‌شد و بسته به نوع درس، روش متفاوتی داشتم.

واحدی ادامه داد: در زیست‌شناسی اگر سؤالی را اشتباه پاسخ داده بودم، دوباره به کتاب درسی مراجعه می‌کردم و بررسی می‌کردم که نکته مربوط به سؤال دقیقاً کجا بوده و چرا نتوانسته‌ام آن را درست پاسخ دهم. اگر نکته مهمی وجود داشت که احتمال می‌دادم دوباره فراموشش کنم، آن را یادداشت می‌کردم.

وی افزود: در درس‌هایی مانند ریاضی، فیزیک و شیمی که بخش محاسباتی بیشتری دارند، معمولاً سعی می‌کردم سؤال را دوباره حل کنم. اگر با حل مجدد به نتیجه نمی‌رسیدم، سراغ پاسخ تشریحی یا کلید می‌رفتم تا متوجه شوم اشکال کار در کدام مرحله بوده است.

این دانش‌آموز تبریزی عنوان کرد: به نظرم صرفاً اینکه بدانیم پاسخ یک سؤال را اشتباه داده‌ایم کافی نیست؛ باید علت اشتباه مشخص شود. ممکن است مشکل از ندانستن یک مطلب، بی‌دقتی، اشتباه محاسباتی یا حتی مدیریت زمان باشد و هرکدام از این موارد نیاز به اصلاح متفاوتی دارد.

با سؤال سخت در جلسه کنکور چه کردم؟

واحدی درباره مدیریت سؤالات دشوار در جلسه آزمون سراسری گفت: اگر به سؤالی می‌رسیدم که احساس می‌کردم در همان لحظه نمی‌توانم به جواب برسم، روی آن متوقف نمی‌شدم. از سؤال عبور می‌کردم و در صورت باقی ماندن زمان، دوباره به آن برمی‌گشتم.

وی افزود: به نظرم یکی از نکات مهم در جلسه کنکور این است که نباید اجازه داد یک سؤال سخت زمان زیادی از ما بگیرد. ممکن است دانش‌آموز چند دقیقه درگیر یک سؤال شود و در همین مدت فرصت پاسخ دادن به چند سؤال ساده‌تر را از دست بدهد.

رتبه چهارم کنکور تجربی خاطرنشان کرد: برای همین تلاش می‌کردم ابتدا سؤالاتی را که تسلط بیشتری روی آنها داشتم پاسخ بدهم و بعد اگر زمان باقی می‌ماند، به سراغ سؤالاتی بروم که نیاز به فکر و زمان بیشتری داشتند.

استعداد چقدر در رتبه چهارم نقش داشت؟

وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از موفقیت خود را ناشی از استعداد و چه میزان را حاصل مطالعه و تلاش می‌داند، گفت: تعریف دقیق استعداد برای من خیلی روشن نیست که بتوانم درصد مشخصی برای آن تعیین کنم. اما چیزی که از تجربه خودم می‌توانم بگویم این است که داشتن توانایی یا استعداد به تنهایی کافی نیست.

واحدی ادامه داد: ممکن است دانش‌آموزی در یک مقطع عملکرد خیلی خوبی داشته باشد و حتی از نظر درسی جزو افراد قوی باشد، اما اگر نظم و استمرار نداشته باشد، ممکن است در ماه‌های بعد شرایطش تغییر کند. برعکس، فردی که شاید در ابتدا بهترین وضعیت را نداشته باشد، می‌تواند با استمرار خودش را به سطح بالاتری برساند.

وی تأکید کرد: من فکر می‌کنم نظم و استمرار اهمیت بیشتری دارند. اگر فردی برنامه مشخصی داشته باشد و بتواند آن را در طول زمان ادامه دهد، احتمال اینکه از مسیر خارج شود کمتر است. حتی اگر کسی استعداد خوبی داشته باشد اما مطالعه‌اش منظم نباشد یا در مقاطعی کار را رها کند، ممکن است به نتیجه‌ای که انتظار دارد نرسد.

چگونه بین امتحانات نهایی و کنکور تعادل برقرار کنیم؟

رتبه چهارم گروه علوم تجربی درباره اهمیت برنامه‌ریزی همزمان برای امتحانات نهایی و کنکور اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم برای دانش‌آموزان این است که بتوانند میان امتحانات نهایی و آمادگی برای کنکور تعادل برقرار کنند. هر دو بخش اهمیت دارند و نمی‌توان یکی را کاملاً نادیده گرفت.

وی افزود: نظم در برنامه‌ریزی در این بخش نیز کمک زیادی می‌کند. وقتی فرد برنامه مشخصی داشته باشد، احتمال اینکه بعضی درس‌ها عقب بمانند یا تکالیف و مطالعه‌هایش روی هم جمع شوند کمتر می‌شود.

واحدی عنوان کرد: استمرار هم دقیقاً همین نقش را دارد. اگر مطالعه در طول سال به شکل پیوسته انجام شود، فشار کار در مقاطع پایانی کمتر خواهد شد و دانش‌آموز مجبور نیست همه مطالب را در مدت کوتاهی جمع‌بندی کند.

گوشی را کنار نگذاشتم؛ زمانم را مدیریت کردم

وی درباره استفاده از تلفن همراه در سال کنکور نیز گفت: من گوشی موبایلم را به طور کامل کنار نگذاشتم. به نظرم لازم نیست دانش‌آموز برای موفقیت در کنکور تمام فعالیت‌های روزمره‌اش را حذف کند؛ مهم این است که زمان استفاده از گوشی و فعالیت‌های غیر درسی مدیریت شود.

واحدی ادامه داد: معمولاً سعی می‌کردم کارهای غیر درسی و استفاده از گوشی را به زمان‌هایی موکول کنم که مطالعه‌ام تمام شده باشد. وقتی زمان درس خواندن بود، تمرکزم روی درس قرار داشت و بعد از آن می‌توانستم بخشی از زمانم را به کارهای دیگر اختصاص دهم.

وی تأکید کرد: حفظ روحیه هم اهمیت زیادی دارد. اگر دانش‌آموز تمام مدت تحت فشار باشد و هیچ زمانی برای استراحت یا فعالیت‌های مورد علاقه‌اش نداشته باشد، ممکن است ادامه دادن مسیر برایش سخت شود. به همین دلیل به نظرم باید میان مطالعه و زندگی روزمره یک تعادل منطقی وجود داشته باشد.

خانواده چگونه در این مسیر همراه بودند؟

واحدی درباره نقش خانواده در موفقیت خود نیز گفت: خانواده‌ام بیشتر حمایت غیرمستقیم داشتند. آنها سعی کردند محیط آرامی برای مطالعه من فراهم کنند و شرایطی ایجاد شود که دغدغه‌های اضافی کمتری داشته باشم.

وی افزود: در سال کنکور آرامش محیط خانه برایم اهمیت زیادی داشت. اینکه خانواده به دانش‌آموز اعتماد کنند و بدون ایجاد فشار اضافی اجازه دهند برنامه خودش را دنبال کند، می‌تواند به تمرکز بیشتر کمک کند.

رتبه چهارم کنکور تجربی بیان کرد: حمایت خانواده فقط به تشویق مستقیم محدود نمی‌شود؛ گاهی همین که شرایطی فراهم شود تا فرد بتواند با آرامش درس بخواند، خودش یک حمایت مهم است.

دندانپزشکی و احتمال ادامه تحصیل در تبریز

وی درباره برنامه خود برای ادامه تحصیل اظهار کرد: هنوز انتخاب رشته را به طور قطعی نهایی نکرده‌ام، اما دندانپزشکی یکی از گزینه‌های اصلی مورد علاقه من است.

واحدی درباره دانشگاه مورد نظر خود نیز گفت: در حال حاضر فکر می‌کنم احتمالاً تحصیلم را در تبریز ادامه بدهم، هرچند برای انتخاب نهایی باید شرایط رشته و دانشگاه‌ها را دقیق‌تر بررسی کنم.

وی با اشاره به اینکه دندانپزشکی انتخاب دوران کودکی‌اش نبوده است، افزود: این رشته چیزی نبود که از دوران کودکی به صورت مشخص برای آن تصمیم گرفته باشم. بعد از انتخاب رشته تجربی و طی سال‌های اخیر، به تدریج این علاقه در من جدی‌تر شد و حالا دندانپزشکی یکی از انتخاب‌های اصلی من برای آینده است.

نتیجه را از قبل برای خودتان تعیین نکنید

واحدی در پایان خطاب به داوطلبان کنکور گفت: فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترین نکات این است که دانش‌آموز از همان ابتدا خودش را با یک نتیجه مشخص محدود نکند. ممکن است فرد امروز فکر کند به یک رتبه خاص نمی‌رسد یا برعکس، تصور کند حتماً نتیجه مشخصی خواهد گرفت، اما شرایط در طول سال تغییر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: نباید به دلیل اینکه احساس می‌کنیم استعداد کافی نداریم، از تلاش دست بکشیم. همان‌طور که استعداد به تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست، نداشتن اعتماد به نفس نیز نباید باعث شود فرد توانایی‌های خودش را نادیده بگیرد.

رتبه چهارم کنکور تجربی تأکید کرد: چیزی که برای من در این مسیر اهمیت بیشتری پیدا کرد، استمرار و نظم بود. اگر مطالعه منظم باشد و فرد بتواند برنامه‌اش را ادامه دهد، حتی در شرایط سخت نیز می‌تواند مسیرش را حفظ کند. به داوطلبان توصیه می‌کنم نتیجه را از قبل قضاوت نکنند و تا آخرین روز، تمرکز خود را روی کاری بگذارند که می‌توانند انجام دهند.