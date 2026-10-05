خبرگزاری مهر- گروه استان ها- مهین نورافروز: در روزهایی که جنگ و تبعات اقتصادی آن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور را با چالش مواجه کرد، گلستان تلاش کرد چرخه تولید و تجارت خود را متوقف نکند؛ استانی که بخش مهمی از اقتصاد آن بر پایه کشاورزی، صنایع غذایی، دام و طیور و فعالیت‌های تولیدی شکل گرفته و محصولاتش بخشی از نیاز بازارهای داخلی و خارجی را تأمین می‌کند.

آمارهای تجارت خارجی نیز نشان می‌دهد جریان صادرات گلستان در این دوره مرتب ادامه داشته است و کریدور مرزی شنا به جنوب مرز اینچه برون به دلیل محدودیت صادرات واردات در مرزهای جنوبی به عنوان یکی از مناطق امن تجاری شاهد فعالیت اقتصادی چشمگیری برای واردات کالا بوده است به گونه ای که بر اساس اعلام مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان حجم صادرات استان گلستان به کشورهای آسیای میانه و اوراسیا در شش ماهه ابن ای سال مبلغ ۱۷۷ میلیون دلار بوده است.

در شرایطی که بحران می‌تواند بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، برگزاری اکسپو در گلستان پیامی روشن دارد؛ تولید متوقف نشده و فعالان اقتصادی همچنان میدان دارتولید هستند.

از سوی دیگر بخش مهمی از ظرفیت های اقتصادی و تولیدی گلستان زمانی می‌تواند ارزش اقتصادی بیشتری برای استان ایجاد کند که تولید اولیه با صنایع تبدیلی، فرآوری، بسته‌بندی، صادرات و بازاریابی پیوند بخورد.

چند ماه پیش نیز حضور هیات تجاری استان گلستان در نمایشگاه صنایع غذایی تاجیکستان و رایزنی های صورت گرفته در حوزه تجاری بیشتر با کشورهای شرکت کننده آسیای میانه در این نمایشگاه که منجر به امضای تفاههم نامه شد نقش مهمی در برگزاری این رویداد در آذرماه امسال دارد.

اکسپو فرصتی مناسب برای شناساندن ظرفیت های گلستان

به گفته معاون اقتصادی استاندار گلستان، اکسپو رویدادی گسترده‌ و بین‌المللی است که علاوه بر جنبه‌های اقتصادی، به موضوعاتی مانند نوآوری، توسعه پایدار، فرهنگ و آینده جوامع نیز می‌پردازد.

عبدالعلی کیان مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه گلستان سال‌هاست به‌عنوان یک استان صنعتی شناخته نمی‌شد و بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی آن در پسِ سرسبزی و طبیعت کم‌نظیرش پنهان مانده بود، برگزاری نخستین نمایشگاه اکسپو گلستان و حضور نمایندگانی از کشورهای CIS و آسیای میانه، فرصتی طلایی برای شناسایی و معرفی توانمندی‌های تولیدی استان در حوزه‌های مختلف و فراهم کردن زمینه توسعه صادرات به شمار می‌رود.

وی افزود: این رویداد می‌تواند نقطه آغازی برای تغییر تصویر اقتصادی گلستان باشد. استانی که اگرچه نام آن بیش از هر چیز با کشاورزی، جنگل و طبیعت گره خورده است، اما در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، صنایع تبدیلی، غذایی، معدنی، گردشگری، صنایع‌دستی و خدمات نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

کیان مهر گفت: حضور هیأت‌های تجاری از کشورهای همسایه و به‌ویژه کشورهای آسیای میانه، این فرصت را فراهم می‌کند تا تولیدکنندگان گلستانی به‌صورت مستقیم با بازارهای هدف ارتباط برقرار کنند و محصولات و توانمندی‌های خود را بدون واسطه به خریداران و فعالان اقتصادی معرفی کنند. نزدیکی جغرافیایی گلستان به کشورهای حاشیه خزر و برخورداری از ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و تجاری نیز می‌تواند در صورت ایجاد زیرساخت‌های لازم، مزیتی برای توسعه مبادلات اقتصادی با این کشورها باشد.

معاون اقتصادی استاندار گلستان، با اشاره به پیگیری‌های دیپلماتیک جهت دعوت از مقامات کشورهای همسایه گفت: با هماهنگی وزارت کشور و وزارت امور خارجه، از سفرای کشورهای آسیای میانه، استانداران استان‌های بالکان و منگستائو و مسئولان ارشد اقتصادی ملی دعوت به عمل آمده است؛ همچنین علاوه بر فعالان اقتصادی گلستان، شرکت‌های شاخصی از استان‌های مازندران،گیلان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان و سرمایه‌گذاران مقیم خارج از کشور در این رویداد بزرگ حضور خواهند داشت.

وی افزود: اهمیت این رویداد زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد گلستان، فاصله میان ظرفیت تولید و سهم استان از تجارت و ارزش افزوده بوده است. تولید محصولات کشاورزی و صنعتی به‌تنهایی کافی نیست؛ آنچه می‌تواند اقتصاد استان را متحول کند، تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی و در نهایت حضور پایدار در بازارهای صادراتی است.

کیان مهر گفت: اکنون مهم‌ترین مسئله، تداوم ارتباطات ایجادشده در این نمایشگاه است. اگر دیدارهای تجاری به قراردادهای واقعی، سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه صادرات و ایجاد بازارهای جدید منجر شود، اکسپو گلستان می‌تواند از یک رویداد مقطعی فراتر رفته و به آغاز فصل تازه‌ای در اقتصاد صادراتی استان تبدیل شود.

اکسپو گلستان و ارائه تواتمندی های صادراتی استان های شمالی

مدیر کل صمت گلستان نیز با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی گلستان به کشورهای آسیای میانه به خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر افزون بر ۷۰ درصد از صادرات استان گلستان به مقصد کشورهای آسیای میانه انجام می‌شود؛ از این رو، اکسپوی پیش‌رو می‌تواند توانمندی‌های صادراتی کل استان‌های شمالی کشور را به محوریت گلستان به نمایش بگذارد.

فرهاد زارع افزود: با اشاره به اینکه یکی دیگر از محورهای اکسپو ۲۰۲۶ معرفی آخرین دستاوردهای فناوری، صنایع پیشرفته و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان است، اظهار کرد: بیش از ۸۰ واحد تولیدی دانش‌بنیان در گلستان فعالیت دارند که بخشی از توانمندی‌های آن‌ها در این نمایشگاه و همایش‌های جانبی معرفی خواهد شد.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر، این نمایشگاه فرصتی برای بخش خصوصی استان است تا نشان دهد گلستان تنها یک استان سرسبز و کشاورزی نیست، بلکه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی و تجاری را در خود جای داده است؛ ظرفیت‌هایی که در صورت حمایت، سرمایه‌گذاری و اتصال به بازارهای بین‌المللی می‌توانند به موتور محرک توسعه اقتصادی استان تبدیل شوند.

زارع ادامه داد: در شرایطی که توسعه تجارت با کشورهای همسایه و آسیای میانه می‌تواند فرصت‌های جدیدی پیش روی تولیدکنندگان ایرانی قرار دهد، گلستان این امکان را دارد که از موقعیت جغرافیایی، ظرفیت تولید و توان بخش خصوصی خود برای ایفای نقشی پررنگ‌تر در تجارت منطقه‌ای استفاده کند؛ مسیری که می‌تواند سرسبزی گلستان را در کنار تصویری تازه از یک استان تولیدکننده، صنعتی و صادرات‌محور به نمایش بگذارد.

اکسپو برای گلستان فقط یک نمایشگاه نیست

مجری نمایشگاه اکسپو گلستان در گفتگو با خبرنکار مهر نیز اظهار کرد: رویداد نمایشگاهی اکسپو برای گلستان فقط یک نمایشگاه برای عرضه محصولات نیست؛ چنانچه درست طراحی و پیگیری و برگزار شود بدون شک می‌تواند به ابزار توسعه بازار، جذب سرمایه و تقویت صادرات استان تبدیل شود.

حسینقلی قوانلو افزود: گلستان در افکار عمومی بیشتر با کشاورزی، طبیعت و سرسبزی شناخته می‌شود، در حالی که در حوزه‌هایی مانند صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع تبدیلی، دام و طیور، معدن، صنایع دستی و برخی فعالیت‌های صنعتی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد، اکسپو این امکان را فراهم می‌کند که تصویر اقتصادی استان برای سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری گسترده‌تر شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات تولیدکنندگان، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، دسترسی به بازارهای جدید است. حضور هیأت‌های تجاری و فعالان اقتصادی کشورهای منطقه در اکسپو می‌تواند ارتباط مستقیم میان تولیدکننده گلستانی و خریدار خارجی ایجاد کند؛ ارتباطی که در صورت تداوم می‌تواند به قراردادهای صادراتی منجر شود.

قوانلو افزود: یکی از موضوعات مهم برای اقتصاد گلستان، فقط افزایش تولید نیست؛ بلکه تکمیل زنجیره ارزش است. برای مثال، به جای عرضه محصول کشاورزی به شکل خام، می‌توان با فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی و ایجاد شبکه صادراتی، ارزش بیشتری در خود استان ایجاد کرد. نمایشگاه می‌تواند سرمایه‌گذار را با همین ظرفیت‌های مغفول آشنا کند.

وی اظهار کرد: سرمایه‌گذار زمانی وارد یک منطقه می‌شود که ظرفیت، بازار، زیرساخت و امکان بازگشت سرمایه را ببیند. اکسپو فرصتی است تا پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان، ظرفیت شهرک‌های صنعتی، فرصت‌های بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و دیگر زمینه‌های اقتصادی در برابر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد.

تغییر تصویر اقتصادی گلستان

مجری نمایشگاه اکسپو گلستان اظهار کرد: شاید یکی از مهم‌ترین کارکردهای اکسپو برای گلستان، برندسازی اقتصادی استان باشد. یعنی در کنار تصویری که گلستان را به‌عنوان استانی سرسبز و کشاورزی می‌شناسد، تصویر دیگری از گلستان به‌عنوان یک استان تولیدکننده، دارای ظرفیت صنعتی و آماده حضور در بازارهای منطقه‌ای ارائه شود.

به گفته وی موفقیت اکسپو صرفاً با تعداد غرفه‌ها یا مهمانان سنجیده نمی‌شود. اهمیت واقعی زمانی ایجاد می‌شود که ارتباطات ایجادشده در این رویداد بین المللی به قرارداد صادراتی، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، ایجاد واحدهای فرآوری و ورود محصولات گلستان به بازارهای جدید منجر شود.

اکسپو می‌تواند به عنوان یک ویترین صادراتی فرصتی برای بازتعریف نگاه به اقتصاد گلستان باشد؛ استانی که صرفاً نباید به‌عنوان تولیدکننده مواد اولیه شناخته شود، بلکه ظرفیت تبدیل شدن به یکی از حلقه‌های مهم زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و صنعتی کشور را دارد.

اکنون مسئله اصلی این است که دستاوردهای چنین نمایشگاهی پس از پایان رویداد نیز دنبال شود؛ ارتباط میان تولیدکنندگان و بازارها استمرار پیدا کند، سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی تقویت شود و ظرفیت‌های معرفی‌شده در اکسپو به قرارداد، سرمایه‌گذاری، صادرات و ایجاد ارزش افزوده تبدیل شوند.