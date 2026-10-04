برگزاری نمایشگاه بین المللی اکسپو ۲۰۲۶ با تمرکز بربازارهای آسیای میانه

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زارع ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جزئیات برگزاری رویداد بزرگ اکسپو اظهار کرد: با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و گسترش بازارهای صادراتی، همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ با تمرکز بر بازارهای هدف آسیای میانه، از ۲۴ لغایت ۲۷ آذرماه در محل سایت شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گلستان برگزار خواهد شد.

وی با برشمردن محورهای تخصصی این نمایشگاه افزود: نمایشگاه اکسپو در بخش‌های کلیدی شامل بازرگانی و خدمات، فناوری و نوآوری، نفت، گاز و پتروشیمی، کشاورزی و صنایع غذایی و صنعت و معدن به همراه ارائه فرصت‌های بی‌نظیر سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان دایر خواهد شد.

مدیر صمت گلستان،معرفی توانمندی‌های اقتصادی و تولیدی استان، ارائه پتانسیل‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای آسیای میانه، توسعه تعاملات تجاری منطقه‌ای و نمایش آخرین دستاوردهای صنایع پیشرفته و شرکت‌های فناور از اولویت‌های اصلی این گردهمایی اقتصادی برشمرد و گفت: این نمایشگاه بستری مستقیم برای تولیدکنندگان، تجار، صادرکنندگان، بهره‌برداران حوزه معدن و به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم می‌آورد تا بدون واسطه به معرفی دستاوردهای خود پرداخته و قراردادهای تجاری جدید منعقد کنند.

زارع با دعوت از تمامی فعالان بخش خصوصی برای حضور در این آوردگاه تجاری تأکید کرد: حضور پررنگ و مشارکت همه‌جانبه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی،تضمین‌کننده موفقیت این رویداد خواهد بود؛ امیدواریم اکسپوی گلستان به نقطه‌ای مؤثر برای رونق تولید، جذب سرمایه‌گذاری و پیوند پایدار تولیدکنندگان استان با بازارهای منطقه‌ای تبدیل شود تا گامی بلند در مسیر ساختن آینده روشن اقتصادی استان برداشته شود.

گلستان پیشگام دیپلماسی اقتصادی با کشورهای آسیای میانه

مدیرکل صمت گلستان با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از صادرات گلستان به کشورهای آسیای میانه اختصاص دارد، افزود: برگزاری نمایشگاه اکسپو در استان، بستری بی‌نظیر برای معرفی توانمندی‌های صادراتی استان‌های شمالی و بالغ بر ۸۰ واحد دانش‌بنیان منطقه خواهد بود.

زارع با اشاره به رویکرد فعالانه استان در حوزه دیپلماسی اقتصادی اظهار کرد: تیم اقتصادی استان با هدایت و پشتیبانی ویژه استاندار، اقدامات ارزنده‌ای را در جهت توسعه و تعمیق روابط تجاری با کشورهای منطقه و آسیای میانه در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به تمهیدات لازم برای میزبانی استان از نمایشگاه بین‌المللی اکسپو خاطرنشان کرد: با وجود شرایط حساس منطقه‌ای، برگزاری نمایشگاه اکسپو در گلستان یک مزیت راهبردی است که باید به بهترین شکل ممکن از آن بهره‌برداری کرد، ماه‌هاست جلسات متعددی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شده تا این رویداد در بالاترین سطح کیفی برگزار شود.

وی با اشاره به ترکیب سبد صادراتی استان گفت: در حال حاضر افزون بر ۷۰ درصد از صادرات استان گلستان به مقصد کشورهای آسیای میانه انجام می‌شود؛ از این رو، اکسپوی پیش‌رو می‌تواند توانمندی‌های صادراتی کل استان‌های شمالی کشور را به محوریت گلستان به نمایش بگذارد.

مدیرکل صمت گلستان با بیان اینکه هم‌اکنون بالغ بر ۸۰ واحد تولیدی موفق در حوزه دانش‌بنیان و فناوری‌های پیشرفته در استان فعال هستند، افزود: هدف اصلی ما در نشست‌های رو در رو، همایش‌ها و نمایشگاه اکسپو، معرفی این دستاوردها، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و شتاب‌بخشی به توسعه اقتصادی و تجاری گلستان خواهد بود.

توسعه گلستان در گرو چرخش استراتژیک از کشاورزی به سمت تجارت

در ادامه این نشست مجری برگزاری نمایشگاه اکسپو 2026 با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های فعلی استان گلستان نیازمند یک تحول بنیادین است، گفت: برای برون‌رفت از کندی توسعه، باید محوریت اقتصادی استان از بخش کشاورزی به سمت تجارت و خدمات چرخش یابد.

حسینقلی قوانلو با اشاره به ظرفیت ۲۶۸ میلیارد دلاری بازار ۵ کشور آسیای میانه، اکسپو ۲۰۲۶ را فرصتی برای بهره‌برداری از این کریدور طلایی دانست و با اشاره به تشریح اهداف برگزاری نمایشگاه بین‌المللی اکسپو ۲۰۲۶ گفت: گلستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به کریدورهای ریلی، زمینی و هوایی پتانسیل بالایی دارد.

وی ادامه داد:حجم تجارت جهانی ۵ کشور هدف ما یعنی قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان رقمی بالغ بر ۲۶۸ میلیارد دلار است که سهم کنونی ایران از این بازار بزرگ تنها ۲ میلیارد دلار است؛ این شکاف آماری نشان می‌دهد فرصت‌های بکر و کشف‌نشده‌ای برای صادرکنندگان ایرانی وجود دارد.

قوانلو گفت: نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۶ با مشارکت ۶ استان شمالی (گلستان، مازندران، گیلان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و سمنان) برنامه‌ریزی شده است و امسال گلستان به عنوان میزبان نخستین دوره، میزبان تجار، سفرا و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی این ۵ کشور خواهد بود و در سال‌های آینده این میزبانی چرخشی در سایر استان‌های شمالی انجام می‌شود تا شبکه تعاملات تجاری میان شمال ایران و آسیای میانه مستحکم‌تر شود.