به گزارش خبرگزاری مهر، مجید میکائیلی از برگزاری بیست‌ونهمین دوره رویداد ملی «تا ثریا» با محوریت زیست‌بوم دانش‌بنیان و فناوری‌های حوزه معدن و صنایع معدنی در شیراز خبر داد و گفت: این رویداد با هدف شناسایی و ارزیابی شرکت‌ها، کسب‌وکارها، استارتاپ‌ها و تیم‌های فناور فعال در حوزه معدن برگزار می‌شود و فرصتی برای ارائه طرح‌ها و دستاوردهای فناورانه و ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

نماینده پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان بسیج در استان فارس افزود: حدود ۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری در این رویداد حضور خواهند داشت و طرح‌ها و ایده‌های منتخب با حضور این مجموعه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

میکائیلی ادامه داد: حمایت مالی، تجاری‌سازی و توسعه محصولات و فناوری‌های منتخب از جمله ظرفیت‌هایی است که برای طرح‌های برتر این رویداد پیش‌بینی شده است.

وی، پایش هوشمند و ایمنی معادن، نگهداری پیش‌بینانه تجهیزات، بهینه‌سازی مصرف انرژی، اتوماسیون و کنترل هوشمند را از محورهای این رویداد برشمرد و گفت: تحلیل داده و هوش مصنوعی در اکتشاف و فرآوری، دوقلوی دیجیتال و شبیه‌سازی نیز از دیگر محورهای مورد توجه «تا ثریا» است.

نماینده پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان بسیج در فارس با دعوت از فعالان زیست‌بوم نوآوری کشور بیان کرد: متقاضیان تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند برای حضور در این رویداد ثبت‌نام کنند.

میکائیلی افزود: رویداد اصلی «تا ثریا» روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه در شیراز برگزار می‌شود و پیش‌رویداد «افق» نیز همزمان با شیراز اکسپو از ۱۹ تا ۲۴ مهرماه برگزار خواهد شد.

وی گفت: برگزاری این رویدادها می‌تواند زمینه ارتباط و همکاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران، سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت معدن و صنایع معدنی را فراهم کند.