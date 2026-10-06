به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: گلستان برای نخستین‌بار رویدادی در سطح ملی و فراتر از استان با محوریت معرفی توانمندی‌های صادراتی برگزار می‌کند تا ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و اقتصادی استان بیش از گذشته به بازارهای هدف معرفی شود.

وی افزود: در این رویداد علاوه بر ظرفیت‌های گلستان، از استان‌های همجوار نیز دعوت شده است تا توانمندی‌های صادراتی خود را ارائه کنند و زمینه ارتباط میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تجار و سرمایه‌گذاران فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: برای حضور هیأت‌های تجاری کشورهای آسیای میانه نیز برنامه‌ریزی شده و مکاتبات لازم با سفارتخانه‌های کشورهای منطقه انجام گرفته است تا این هیأت‌ها در نمایشگاه حضور پیدا کنند.

کیان‌مهر هدف اصلی این رویداد را فراتر از برگزاری یک نمایشگاه عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که این نمایشگاه به محلی برای ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی و بازارهای جدید تبدیل شود و در نهایت به قراردادهای تجاری، توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون و موقعیت جغرافیایی گلستان اظهار کرد: استان ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه تجارت با کشورهای آسیای میانه دارد و باید این ظرفیت‌ها را به شکل هدفمند به فعالان اقتصادی و بازارهای خارجی معرفی کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان همچنین از رسانه‌ها خواست در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان نقش فعال‌تری داشته باشند و گفت: گلستان هنوز آن‌گونه که باید در کشور شناخته نشده است و معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و صادراتی استان می‌تواند به جذب سرمایه‌گذار و توسعه بازارهای صادراتی کمک کند.

بر اساس اعلام مسئولان، اکسپو گلستان ۲۰۲۶ از ۲۴ تا ۲۷ آذرماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان برگزار خواهد شد و محور آن معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های اقتصادی استان به بازارهای آسیای میانه و سایر بازارهای هدف است.