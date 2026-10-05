سواحل استان بوشهر تا فردا مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی طی امروز ( دوشنبه) و فردا، با تداوم وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل استان در برخی از ساعات مواج خواهد بود. همچنین روزهای پنج شنبه و جمعه نیز تا حدودی بر سرعت وزش بادهای شمالی بر روی خلیج فارس افزوده می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه در ساعاتی از بعد از ظهر امروز تا اوایل شب در برخی نقاط جنوبی استان احتمال رشد ابر و وقوع ناپایداری های موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، احتمال خیزش گردوخاک در مناطق مستعد و در برخی سواحل جنوبی مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و روی دریا طی ساعاتی از وقت امروز ۱۶ تا ۴۶ کیلومتر در ساعت پیس بینی می شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر، از فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.