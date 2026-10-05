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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

پیش‌بینی بارش‌های پراکنده و افزایش سرعت باد در همدان

پیش‌بینی بارش‌های پراکنده و افزایش سرعت باد در همدان

همدان-کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان از احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و ضعیف در برخی نقاط استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داد.

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی آسمان استان همدان عمدتا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر شاهد افزایش ابر و وزش باد ملایم خواهیم بود.

وی افزود: از روز سه‌شنبه تا اواسط روز چهارشنبه روند افزایش ابر و سرعت وزش باد در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و در این بازه زمانی احتمال وقوع بارش‌های رگباری پراکنده و ضعیف به‌ویژه در مناطق شمالی استان وجود دارد که البته انتظار بارش موثری از این سامانه‌ نمی‌رود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به وزش باد نسبتا شدید در روز چهارشنبه خاطرنشان کرد: در میانه روز چهارشنبه در برخی مناطق استان شاهد افزایش سرعت باد خواهیم بود اما وضعیت جوی در روزهای پایانی هفته آرام و آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته اسدآباد با دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه استان بوده و دمای کمینه در شهرستان‌های رزن، بهار، فامنین و همدان نیز به ۶ درجه سانتی‌گراد رسید.

زاهدی در پایان درباره روند تغییرات دما در روزهای آتی گفت: دمای بیشینه استان در روزهای آینده ثبات نسبی خواهد داشت و برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ساعات بامداد شاهد افزایش جزئی دمای کمینه خواهیم بود اما پس از آن دما مجددا به روال عادی بازگشته و در محدوده ۱۰ درجه و کمتر از آن قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6968504

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