حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، در روز دوشنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی، دریا بویژه در سواحل جنوبی استان در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب تا حدودی متلاطم خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از روز سه شنبه تا پایان هفته به سبب وزش بادهای نسبتا شدید شمال غربی، سواحل و فراساحل استان به‌تناوب مواج پیش‌بینی می‌شوند.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در مناطق جنوبی از ظهر فردا گاهی ۴۰ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر، در سواحل جنوبی طی ساعاتی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.