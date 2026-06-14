حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، در ساعاتی از ظهر و بعدازظهر امروز شدت وزش باد در برخی مناطق استان و روی دریا افزایش پیدا خواهد کرد، همچنین از اواخر وقت فردا (دوشنبه) تا اواخر وقت روز چهارشنبه، با وزش باد روی دریا، سواحل و فراساحل استان به‌تناوب مواج پیش‌بینی می‌شوند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای روی دریا و سطح استان و خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد وجود دارد.

وی گفت: دمای هوا نیز تا فردا (دوشنبه) در اغلب نقاط استان مقادیر بالایی خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، طی ساعاتی از ظهر و بعدازظهر وزش باد و در برخی نقاط باد و گردوخاک پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: وزش باد غالباً شمال غربی با سرعت۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، در اواسط روز گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، در اواسط روز در سواحل و فراساحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.