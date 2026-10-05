سقوط مرگبار نگهبان مشهدی در چاله آسانسور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلیمان موذن اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع مرگ مردی جوان در یکی از مناطق شرق مشهد، بلافاصله مأموران کلانتری مصلی به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل حادثه و در بررسی های اولیه مشخص شد جوانی 19 ساله که نگهبان یک ساختمان در حال ساخت بوده به دلایل نامعلومی داخل چاله آسانسور سقوط و به علت شدت جراحات وارده به سر و صورت در محل فوت کرده است.

سرکلانتر شرق پلیس شهر مشهد تصریح کرد: با تأیید مرگ این فرد از سوی تیم اعزامی اورژانس 115، جسد متوفی با هماهنگی مقام قضائی برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.