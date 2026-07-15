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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

سقوط مرگبار کارگر جوان به چاله آسانسور در ساختمان نیمه‌سازی در مشهد

سقوط مرگبار کارگر جوان به چاله آسانسور در ساختمان نیمه‌سازی در مشهد

مشهد- سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد از سقوط مرگبار کارگر ۳۲ ساله به چاله آسانسور در ساختمان نیمه‌ساز بلوار سجادیه مشهد خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین‌رضا فرخنده اظهار کرد: سقوط مرگبار کارگر جوان به چاله آسانسور در ساختمان نیمه‌سازی در مشهد به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و به دنبال آن نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: در این حادثه، کارگری حدودا ۳۲ ساله به داخل چاله آسانسور سقوط کرده بود که آتش‌نشانان پس از حضور در محل، عملیات دسترسی و خارج کردن وی را انجام دادند.

وی ادامه داد: با وجود تلاش‌های انجام‌شده، این کارگر به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده بود و پیکر او برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل مربوطه شد.

فرخنده با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در پروژه‌های ساختمانی، گفت: ایمن‌سازی فضاهای باز مانند چاله‌های آسانسور و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی می‌تواند از بروز حوادث مشابه جلوگیری کند.

کد مطلب 6889029

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