۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

سقوط آسانسور در بلوار فردوسی مشهد با ۴ نفر محبوس

مشهد- سرپرست معاونت عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد، از سقوط یک دستگاه آسانسور (پاراشوت) در یک مجتمع مسکونی واقع در بلوار فردوسی مشهد با ۴ نفر محبوسی خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم محسن اسدی از سقوط یک دستگاه آسانسور (پاراشوت) در یک مجتمع مسکونی واقع در بلوار فردوسی خبر داد و اظهار کرد: این حادثه منجر به محبوسی ۴ نفر شامل دو خانم و دو آقا در داخل آسانسور شد.

سرپرست معاونت عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای ایستگاه ۱۰ و نجات تخصصی ایستگاه۳ در محل حاضر شده و عملیات رهاسازی محبوسین را آغاز کردند.

وی با اشاره به حساسیت و تخصصی بودن عملیات تصریح کرد: با توجه به نوع حادثه (سقوط آسانسور)، نجاتگران آتش‌نشانی با استفاده از تجهیزات پیشرفته نجات و رعایت کامل نکات ایمنی، موفق شدند هر ۴ نفر مصدوم محبوس را در کمترین زمان ممکن از داخل آسانسور خارج کنند.

اسدی در پایان ضمن هشدار به مالکان و مسئولان ساختمان‌های مرتفع نسبت به سرویس‌های دوره‌ای و منظم آسانسورها، تأکید کرد: عدم بازبینی و نگهداری صحیح آسانسورها می‌تواند فجایع جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. خوشبختانه در این حادثه با حضور به موقع نیروهای امدادی، از بروز تلفات جانی بیشتر جلوگیری شد.

