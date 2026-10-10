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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

کشف محموله سنگین برنج خارج از شبکه توزیع در زبرخان

کشف محموله سنگین برنج خارج از شبکه توزیع در زبرخان

مشهد- فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی از کشف محموله سنگین برنج خارج از شبکه توزیع در زبرخان به ارزش محموله ۱۵۳ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم ستاد احمد نگهبان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اقداماتی اطلاعاتی سرنخ هایی از نگهداری محموله برنج در یک انبار کشف و دستورات لازم برای پی گیری سریع موضوع به فرماندهی انتظامی شهرستان زبرخان صادر شد.

وی گفت: تیم های ویژه کلانتری ۱۱ قدمگاه در این عملیات ضربتی با هماهنگی مرجع قضایی وارد عمل شدند و ۵۱ تن برنج خارج از شبکه توزیع در بازرسی از انبار کشف کردند.

نگهبان بیان کرد: بنرابر اظهار نظر اولیه کارشناسی ارزش محموله ۱۵۳ میلیارد ریال برآورد شده است و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

کد مطلب 6973661

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