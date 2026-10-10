کشف محموله سنگین برنج خارج از شبکه توزیع در زبرخان

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم ستاد احمد نگهبان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اقداماتی اطلاعاتی سرنخ هایی از نگهداری محموله برنج در یک انبار کشف و دستورات لازم برای پی گیری سریع موضوع به فرماندهی انتظامی شهرستان زبرخان صادر شد.

وی گفت: تیم های ویژه کلانتری ۱۱ قدمگاه در این عملیات ضربتی با هماهنگی مرجع قضایی وارد عمل شدند و ۵۱ تن برنج خارج از شبکه توزیع در بازرسی از انبار کشف کردند.

نگهبان بیان کرد: بنرابر اظهار نظر اولیه کارشناسی ارزش محموله ۱۵۳ میلیارد ریال برآورد شده است و تحقیقات در این باره ادامه دارد.