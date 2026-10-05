مهدی شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش قابل توجهی از کالاهای جابه‌جا شده در این مدت مربوط به محموله‌های شیمیایی با یک میلیون و ۵۶۱ هزار تن بوده است.

وی افزود: در این مدت همچنین یک میلیون و ۳۱۱ هزار تن انواع اقلام ساختمانی و معدنی و ۴۴۱ هزار تن محصولات کشاورزی از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر جابه‌جا شده است.

این مقام مسئول با اشاره به میزان جابه‌جایی کالا درون استان گفت: از مجموع کالاهای جابه‌جا شده، یک میلیون و ۶۲۹ هزار تن مربوط به حمل‌ونقل درون‌استانی بوده که شهرستان عسلویه بیشترین سهم را در این بخش به خود اختصاص داده است.

شهابی همچنین از جابه‌جایی ۱۴۴ هزار تن کالای اساسی در استان طی این مدت خبر داد و گفت: انتقال به‌موقع کالاهای اساسی و تأمین نیازهای مناطق مختلف استان از اولویت‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش حمل‌ونقل باری استان بوشهر اظهار کرد: این استان از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه حمل‌ونقل باری برخوردار است و در حال حاضر ۲۰۷ شرکت در این بخش فعالیت می‌کنند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر ادامه داد: چهار هزار و ۴۶۰ دستگاه خودروی ناوگان باری در استان فعال است و جابه‌جایی کالاها با بهره‌گیری از ظرفیت ۶ هزار و ۸۸ راننده انجام می‌شود.

شهابی تأکید کرد: مدیریت بهینه ناوگان و تسهیل در جابه‌جایی کالاهای اساسی با هدف پایداری زنجیره تأمین، از اولویت‌های راهبردی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر در سال جاری است.

وی یادآور شد: استمرار فعالیت ناوگان حمل‌ونقل باری و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، نقش مهمی در تأمین به‌موقع کالا و پشتیبانی از بخش‌های مختلف اقتصادی استان دارد.