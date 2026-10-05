  1. استانها
  2. بوشهر
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

جابه‌جایی بیش از ۳.۷ میلیون تن کالا در بوشهر طی نیمه نخست امسال

جابه‌جایی بیش از ۳.۷ میلیون تن کالا در بوشهر طی نیمه نخست امسال

بوشهر- معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: در نیمه نخست سال جاری، سه میلیون و ۷۲۳ هزار تن کالا در قالب ۲۴۸ هزار سفر باری در محورهای استان جابه‌جا شده است.

مهدی شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش قابل توجهی از کالاهای جابه‌جا شده در این مدت مربوط به محموله‌های شیمیایی با یک میلیون و ۵۶۱ هزار تن بوده است.

وی افزود: در این مدت همچنین یک میلیون و ۳۱۱ هزار تن انواع اقلام ساختمانی و معدنی و ۴۴۱ هزار تن محصولات کشاورزی از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر جابه‌جا شده است.

این مقام مسئول با اشاره به میزان جابه‌جایی کالا درون استان گفت: از مجموع کالاهای جابه‌جا شده، یک میلیون و ۶۲۹ هزار تن مربوط به حمل‌ونقل درون‌استانی بوده که شهرستان عسلویه بیشترین سهم را در این بخش به خود اختصاص داده است.

شهابی همچنین از جابه‌جایی ۱۴۴ هزار تن کالای اساسی در استان طی این مدت خبر داد و گفت: انتقال به‌موقع کالاهای اساسی و تأمین نیازهای مناطق مختلف استان از اولویت‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش حمل‌ونقل باری استان بوشهر اظهار کرد: این استان از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه حمل‌ونقل باری برخوردار است و در حال حاضر ۲۰۷ شرکت در این بخش فعالیت می‌کنند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر ادامه داد: چهار هزار و ۴۶۰ دستگاه خودروی ناوگان باری در استان فعال است و جابه‌جایی کالاها با بهره‌گیری از ظرفیت ۶ هزار و ۸۸ راننده انجام می‌شود.

شهابی تأکید کرد: مدیریت بهینه ناوگان و تسهیل در جابه‌جایی کالاهای اساسی با هدف پایداری زنجیره تأمین، از اولویت‌های راهبردی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر در سال جاری است.

وی یادآور شد: استمرار فعالیت ناوگان حمل‌ونقل باری و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، نقش مهمی در تأمین به‌موقع کالا و پشتیبانی از بخش‌های مختلف اقتصادی استان دارد.

کد مطلب 6968345

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها