تأمین کالاهای اساسی مازندران مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری ظهر یکشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان مازندران که با حضور مهدی یونسی‌رستمی استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت تأمین و ذخایر کالاهای اساسی اظهار کرد: با هماهنگی و تعامل دستگاه‌های مسئول، روند تأمین اقلام اساسی مورد نیاز استان به‌خوبی در حال انجام است و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار مازندران و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط را عاملی مهم در حفظ پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی دانست.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به ظرفیت بنادر استان برای پذیرش و تخلیه محموله‌های وارداتی افزود: تسریع در تخلیه و انتقال کالاها مستلزم همکاری مستمر بخش‌های بندری، حمل‌ونقل و سایر دستگاه‌های مرتبط است تا از ایجاد وقفه در جابه‌جایی محموله‌ها جلوگیری شود.

جعفری با تأکید بر اهمیت انتقال به‌موقع محموله‌های گندم و روغن از بنادر استان، خواستار همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران برای تأمین خودروهای باری مورد نیاز شد و گفت: فراهم شدن ناوگان حمل‌ونقل کافی می‌تواند نقش مؤثری در تسریع انتقال کالاهای اساسی و استمرار روند تأمین و توزیع آنها داشته باشد.

در این نشست، مهدی یونسی استاندار مازندران نیز با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی، بر پیگیری فوری و تأمین ناوگان حمل‌ونقل مورد نیاز تأکید کرد تا انتقال محموله‌ها از بنادر استان با سرعت و بدون وقفه انجام شود.