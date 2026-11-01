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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

تأمین کالاهای اساسی مازندران مطلوب است

تأمین کالاهای اساسی مازندران مطلوب است

ساری- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت ذخایر و تأمین کالاهای اساسی بر ضرورت تأمین و تقویت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای برای انتقال سریع‌تر محموله‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری ظهر یکشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار استان مازندران که با حضور مهدی یونسی‌رستمی استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت تأمین و ذخایر کالاهای اساسی اظهار کرد: با هماهنگی و تعامل دستگاه‌های مسئول، روند تأمین اقلام اساسی مورد نیاز استان به‌خوبی در حال انجام است و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های استاندار مازندران و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط را عاملی مهم در حفظ پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی دانست.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به ظرفیت بنادر استان برای پذیرش و تخلیه محموله‌های وارداتی افزود: تسریع در تخلیه و انتقال کالاها مستلزم همکاری مستمر بخش‌های بندری، حمل‌ونقل و سایر دستگاه‌های مرتبط است تا از ایجاد وقفه در جابه‌جایی محموله‌ها جلوگیری شود.

جعفری با تأکید بر اهمیت انتقال به‌موقع محموله‌های گندم و روغن از بنادر استان، خواستار همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران برای تأمین خودروهای باری مورد نیاز شد و گفت: فراهم شدن ناوگان حمل‌ونقل کافی می‌تواند نقش مؤثری در تسریع انتقال کالاهای اساسی و استمرار روند تأمین و توزیع آنها داشته باشد.

در این نشست، مهدی یونسی استاندار مازندران نیز با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی، بر پیگیری فوری و تأمین ناوگان حمل‌ونقل مورد نیاز تأکید کرد تا انتقال محموله‌ها از بنادر استان با سرعت و بدون وقفه انجام شود.

کد مطلب 6996431

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