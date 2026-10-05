غلامی: صادرات مرکزی با رشد ۴۱ درصدی به ۹۲۵ میلیون دلار رسید

روح الله غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، یک میلیون و ۲۱۱ هزار تن کالا به ۷۱ کشور جهان صادر شده است که این میزان نشان‌دهنده رشد ۳۵ درصدی در وزن صادرات است.

وی افزود: در میان کالاهای صادرشده، محصولات هیدروکربن، گاز مایع، سوخت جت، پلی‌اتیلن و محصولات شیشه‌ای، جایگاه ویژه‌ای در سبد صادراتی استان دارند.

غلامی تصریح کرد: استان مرکزی در شش ماهه نخست سال جاری، رکورد جدیدی در حوزه تجارت خارجی خود ثبت کرد و ارزش صادرات این استان از مرز ۹۲۵ میلیون دلار عبور کرد و رشد ۴۱ درصدی ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته را رقم زد.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی تاکید کرد: گمرک استان همزمان با تسهیل صادرات، به عنوان بازوی پشتیبان تولید، وظیفه تأمین مواد اولیه را نیز با سرعت بالا انجام داده که ۴۴۷ میلیون دلار کالا از ۳۸ کشور جهان وارد استان شده است.

وی افزود: در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مدت ۴ پرونده به ارزش ۳۲ میلیارد ریال شامل بنزین و نفت سفید توسط گمرک کشف که جهت سیر مراحل قضایی به مراجع ذیربط ارسال شده است.

غلامی با اشاره به حجم ترانزیت ۲۶۴ هزار تنی و تأکید بر رویکرد نظارتی بیان کرد: ایجاد تعادل میان تسهیل تجارت قانونی و نظارت دقیق و هوشمندانه جهت رشد صنایع استان، مورد تاکید است.