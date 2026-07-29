به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی بعدازظهر چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مرکزی اظهار کرد: کشورهای همسایه به‌ویژه پاکستان، عراق، افغانستان، ازبکستان و کشورهای آسیای میانه ظرفیت بالایی برای افزایش صادرات استان دارند و باید حضور فعال در این بازارها تقویت شود.

وی افزود: کشور پاکستان با جمعیتی بیش از ۲۶۰ میلیون نفر، هم‌مرزی با ایران و روابط مناسب سیاسی، یکی از بازارهای مهم توسعه صادرات استان مرکزی محسوب می‌شود.

آقاعلیخانی تصریح کرد: تحقق هدف صادرات ۲ میلیارد دلاری، ایجاد پایگاه‌های تجاری در کشورهای هدف، اعزام هیات‌های اقتصادی و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: ازبکستان، قزاقستان، پاکستان، چین، روسیه، عراق و لهستان از جمله کشورهای هدف توسعه همکاری‌های تجاری استان هستند و تلاش می‌شود زیرساخت‌های لازم برای حضور موثر فعالان اقتصادی در این بازارها فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی تاکید کرد: هیاتی ۷۰ نفره به سرپرستی استاندار مرکزی اواخر مردادماه به ازبکستان اعزام می‌شود و دفتر تجارت استان مرکزی در این کشور به‌صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

وی افزود: توافق‌هایی برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی ظرفیت‌های اقتصادی پاکستان در استان مرکزی و متقابلاً معرفی توانمندی‌های استان در پاکستان انجام شده است.

آقاعلیخانی بیان کرد: رتبه هفتم گمرکات استان مرکزی در صادرات کشور، در شرایط نبود مرز مشترک با کشورهای همسایه، نشان‌دهنده توانمندی بالای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان است.

وی گفت: توسعه بازارهای منطقه‌ای، حمایت از بخش خصوصی و تقویت زیرساخت‌های صادراتی می‌تواند زمینه تحقق هدف صادرات ۲ میلیارد دلاری و ارتقای جایگاه استان مرکزی در تجارت خارجی کشور را فراهم کند.