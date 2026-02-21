زندیه وکیلی: نوسازی واحدهای تولیدی کلید کاهش مصرف انرژی در صنایع است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر شنبه در نشست شورای راهبری تحول اداری و شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: تجربه سال گذشته نشان می‌دهد برنامه‌ریزی مشخص با شاخص‌های کمی، نتایج قابل توجهی دارد، در حالی که برنامه‌ریزی کلی و پراکنده دستاورد چندانی ندارد.

وی افزود: اولویت‌بندی برنامه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های با منابع پرت و محدودیت جدی مانند انرژی، نقش کلیدی در افزایش بهره‌وری و اثرگذاری اقدامات دارد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: با وجود تولید قابل توجه و صادرات غیرنفتی ۱.۶ میلیارد دلاری استان مرکزی در سال گذشته، توجه به مصرف انرژی و محدودیت منابع آب در صنعت و کشاورزی ضروری است.

وی ادامه داد: برخی صنایع استان، برق مصرفی برابر با کل شهر اراک را دارند که این امر ضرورت نوسازی و بهینه‌سازی انرژی را نشان می‌دهد.

زندیه وکیلی تاکید کرد: تمرکز بر اولویت‌هایی مانند انرژی و آب و تبدیل آن‌ها به برنامه‌های کمی، دستیابی به اهداف قابل اندازه‌گیری و افزایش بهره‌وری استان را ممکن می‌سازد.

وی افزود: توصیه می‌شود بخش صنعت با شاخص‌های کمی مدنظر قرار گیرد تا پیشرفت نوسازی و بهینه‌سازی منابع قابل پیگیری باشد.

افزایش پلکانی قیمت برق و سیاست‌های تشویقی، موتور توسعه انرژی خورشیدی در استان شد

استاندار مرکزی با اشاره به تحولات حوزه انرژی استان گفت: با وجود افزایش پلکانی قیمت برق برای پرمصرف‌ها، استان مرکزی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و صنایع، به رتبه نخست تولید انرژی خورشیدی کشور دست یافت.

وی افزود: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی بخش خصوصی طی یک سال از ۳ به ۶۳۵ مگاوات افزایش یافته است و در نیمه اول سال آینده به یکهزار مگاوات افزایش خواهد یافت.

زندیه وکیلی تصریح کرد: این تجربه نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری درست و استفاده از ظرفیت قوانین می‌تواند علاوه بر افزایش بهره‌وری، به رشد اقتصادی و توسعه پایدار استان کمک کند.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود سازمان‌های مرتبط قوانین و طرح‌های خود را برای تصویب در مجلس ارائه دهند تا اثرات مثبت این سیاست‌ها در اقتصاد کشور ملموس شود.

زندیه وکیلی تاکید کرد: با وجود محدودیت‌ها، استان مرکزی با برنامه‌ریزی و مشارکت بخش خصوصی به دستاورد چشمگیر انرژی خورشیدی دست یافت و تجربه پیشرو آن می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

۶۰۰ واگن حمل سوخت صادراتی در استان مرکزی در حال ساخت است

استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در زمینه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی استان گفت: ارتقای بخش‌های مختلف اقتصادی استان و کشور نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: استان مرکزی دارای ۷۰ واحد دانشگاهی است و برخی رشته‌ها و دانشگاه‌ها موازی فعالیت می‌کنند که وزارت علوم می‌تواند با توجه به شرایط محلی، راهکارهای بهینه‌سازی این ظرفیت‌ها را ارائه دهد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی پس از امضای میثاق‌نامه با دستگاه‌های اجرایی در بهمن ۱۴۰۳، تاکنون ۶۳۵ مگاوات انرژی خورشیدی تولید کرده و از برنامه پنج‌هزار مگاواتی پیشی گرفته است.

وی ادامه داد: ۱۸۰ هزار چراغ پرمصرف در استان شناسایی و با مشارکت بخش خصوصی جایگزین شد و تاکنون بیش از ۳۷ هزار چراغ اصلاح شده که صرفه‌جویی آن معادل تولید یک نیروگاه چند مگاواتی است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: تجهیزات مصرفی بهینه و موتورخانه‌های گاز بصورت رایگان اصلاح شد و سوخت صادراتی نیز از مبدا اراک برای نخستین بار حمل می‌شود.

استاندار مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر، ۶۰۰ واگن حمل سوخت در استان سفارش داده شده و در حال ساخت است.

وی با اشاره به بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود گفت: با وجود فرودگاه‌ها و جاده‌های متعدد در کشور، استان مرکزی ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد.

زندیه وکیلی بیان کرد: موفقیت‌های موردی کافی نیست‌ و برنامه‌ریزی مستمر و شاخص‌های بهره‌وری در ارزیابی دستگاه‌ها لحاظ شده که هر شش ماه گزارش پیشرفت ارائه می‌شود.

وی گفت: بهینه‌سازی ظرفیت‌ها، کاهش هدررفت منابع و تحقق اهداف توسعه‌ای استان مورد تاکید است.