غلامی: ۳۸۰ میلیون دلار کالاهای تولیدی مرکزی به خارج از کشور صادر شد

روح الله غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از رشد ۲۳ درصدی ترانزیت کالا در استان مرکزی خبر داد و افزود: در سه ماهه نخست سال جاری، ۱۱۶ هزار تن کالا از مسیر گمرکات این استان ترانزیت شده است.

وی با اشاره به جهش صادراتی در استان مرکزی اظهار کرد: در این بازه زمانی ۵۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۸۰ میلیون دلار از طریق گمرکات اراک، ساوه و زرندیه به ۵۸ کشور جهان صادر شده که به لحاظ وزنی ۲۵ درصد و از نظر ارزشی حدود ۳۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی بیان کرد: انواع هیدروکربن‌ها، سوخت جت، گاز مایع، فرآورده‌ها و مشتقات نفتی، عایق‌های رطوبتی، گل و گیاه، سنگ و دیگر محصولات تولیدی استان از جمله کالاهای اصلی صادراتی استان مرکزی بوده است.

وی ادامه داد: ترکیه، افغانستان، پاکستان، عراق، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، ارمنستان و ازبکستان از جمله ۱۰ مقصد اصلی کالاهای صادراتی استان مرکزی هستند که در مجموع ۹۶ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده و از این حیث جایگاه این استان را از رتبه نهم به هفتم ارتقا داده است.

غلامی میزان واردات کالا در سه ماهه نخست سال جاری را ۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۷۰ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: مهم‌ترین کالاهای وارداتی شامل مواد اولیه خطوط تولید، کنسانتره، اسانس‌های خوراکی، خمیر کاغذ و خودروهای دارای مجوز هستند که از ۳۱ کشور جهان وارد استان مرکزی شده اند که به لحاظ وزنی نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش یافته است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱۴ پرونده قاچاق از سوی سایر دستگاه‌ها برای رسیدگی به گمرک ارجاع شده همچنین دو پرونده قاچاق در گمرکات استان مرکزی کشف و جهت رسیدگی و صدور رأی به دستگاه قضایی ارسال شده است.