به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، گلزار حذفی طراح، کارگردان و مدرس «بوتو» در تازه‌ترین تجربه‌ خود، اجرایی بر اساس نمایشنامه «سکوت» اثر هارولد پینتر، برنده جایزه نوبل ادبیات را در کاخ هنر روی صحنه می‌برد. این اثر روایتی است از مواجهه سه انسان با تنهایی، خاطرات و گذشته؛ شخصیت‌هایی که در فضایی میان واقعیت و خیال با گذشته روبه‌رو می‌شوند.

در این اجرا امیر آهن، احسان ایرانی و شقایق افتاده به‌عنوان بازیگر با گلزار حذفی همراهی می‌کنند.

از جمله تجربه‌های گذشته‌ این طراح و کارگردان می‌توان به «الگرتو» ۱۴۰۳ عمارت روبرو، «آداجیو/ بهشتِ گمشده» ۱۴۰۴-۱۴۰۵، کاخ هنر و «آندانته» (همکاری مشترک با سمانه‌زندی‌نژاد) ۱۴۰۲، موسسه دگره اشاره کرد.

او همچنین به‌عنوان مشاور و طراح حرکت همکاری با آثار متعدد تئاتری و حوزه پرفورمنس را برعهده داشته است.

در معرفی «سکوت» آمده است: آنچه در این نمایش گفته نمی‌شود گاهی از خودِ کلمات مهم‌تر است؛ سکوت به زبانِ اصلیِ شخصیت‌ها بدل می‌شود.

«سکوت» با همکاری موسسه فرهنگی هنری «فلانور» آماده‌ اجرا شده است.

عکس از مصطفی قاهری است.