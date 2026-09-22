به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه نمایشی- موسیقایی «ریشه بُر» به نویسندگی، کارگردانی و آهنگسازی مهیار علیزاده از روز چهارشنبه اول مهر در قالب سومین تجربه کارگردانی تئاتر این هنرمند عرصه موسیقی در مجموعه «کاخ هنر» به صحنه می رود.

مهیار علیزاده درباره این پروژه که به گفته او یکی از متفاوت ترین آثارش محسوب می شود، توضیح داد: پروسه نگارش این پروژه در سال جاری انجام شد و بعد از مدتی هم به حال و هوای اجرای آن رسیدم و بر این باورم این بار مخاطبان تماشاگر یک نگاه متفاوت از آنچه تا به امروز از مهیار علیزاده هم در موسیقی و هم در تئاتر شنیده و دیده اند، خواهند بود. در واقع، این پروژه متفاوت‌ترین کار من تا امروز است؛ مسیری که تلاش کرده این بار به دغدغه‌های شخصی، اجتماعی، وجودی و فلسفی انسان معاصر در این روزگار بپردازد.

وی درباره ویژگی های اجرا هم توضیح داد: در «ریشه برُ» موسیقی همچنان نقش مهمی ایفا می‌کند، اما نقش اصلی را ندارد. نمایش در فضایی کاملاً مدرن طراحی شده و اتفاقاتی روی صحنه می‌بینیم که به جرات می‌توانم بگویم تا حالا در کارهایم نداشته‌ام.

پروژه نمایشی- موسیقایی «ریشه بر» با بازی سپاس رضایی، صدف نظری، عرفان صالح، مبینا قاسملو، عرفان کوچکی، شیوا الهی، امیردهقان، احد شکری، آزاد اکبری مطلق، آرنوشا بهزاد، امیرعلی اسلام بیک روی صحنه می رود.

سپاس رضایی طراح حرکت، نوید واحدی مقدم خواننده، مبینا رشیدی، رها جلیلی، هستی احمدی، دارا دادخواه اعضای گروه کُر، مرتضی فرید طراح صحنه، مهسا اسماعیل زاده طراح لباس، محمد صادق زرجویان طراح گرافیک نیز دیگر اعضای گروه اجرایی این پروژه را تشکیل می دهند.

مهیار علیزاده از جمله هنرمندان شاخص عرصه موسیقی است که طی سال های گذشته به عنوان آهنگساز در پروژه های «حریق خزان» به خوانندگی علیرضا قربانی، «در شعله با تو رقصان» با همکاری صابر ابر، «دخت پری وار» به خوانندگی علیرضا قربانی، «افسانه چشم هایت» به خوانندگی علیرضا قربانی و همایون شجریان، «صبرکن» به خوانندگی محمد معتمدی، «هفت الف» به خوانندگی پارسا خائف، «ایستگاه» به خوانندگی امید نعمتی و تعدادی از آثار دیگر حضور داشته است. آهنگسازی پروژه های سینمایی، تلویزیونی و نمایشی چون «صبحانه با زرافه ها» به کارگردانی سروش صحت، «ساکن طبقه وسط» به کارگردانی شهاب حسینی، «دورهمی» به کارگردانی مهران مدیری، «فرشته ها با هم می آیند» به کارگردانی حامد محمدی، «پرده نشین» به کارگردانی بهروز شعیبی، «زعفرانی» به کارگردانی حامد محمدی، «ملکاوان» به کارگردانی احمد معظمی، «نگاهمان می کنند» به کارگردانی محمدرضا اصلی و «درخت پرتقالی» به کارگردانی امیرهوشنگ معین هم بخش دیگری از فعالیت های مهیار علیزاده را تشکیل می دهند.

«خون نگار - ۱۴۰۴» اجرا شده در تالار وحدت تهران، «ایستگاه - ۱۴۰۳» اجرا شده در تماشاخانه ملک، «و تو هم برنگشتی - ۱۴۰۳» اجرا شده در تماشاخانه ملک از جمله پروژه هایی است که مهیار علیزاده آنها را به عنوان کارگردان تئاتر روی صحنه برده است.

پروژه نمایشی- موسیقایی «ریشه بُر» به نویسندگی، طراحی، کارگردانی و موسیقی مهیار علیزاده از روز اول مهر ساعت ۱۹ در مجموعه «کاخ هنر» روی صحنه می رود و علاقه مندان برای تهیه بلیت این پروژه می توانند به سامانه «تیوال» مراجعه کنند.