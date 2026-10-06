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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

زندگی شهلا جاهد به صحنه نمایش هم رسید؛ فرهاد قائمیان تهیه کننده شد

زندگی شهلا جاهد به صحنه نمایش هم رسید؛ فرهاد قائمیان تهیه کننده شد

فرهاد قائمیان، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، تهیه‌کنندگی نمایش «و خداوند درون یک مرد دو قلب قرار نداد» به نویسندگی و کارگردانی اکبر صادقی را برعهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد قائمیان با حضور در پروژه نمایشی «و خداوند درون یک مرد دو قلب قرار نداد»، تهیه‌کنندگی این اثر را برعهده گرفته است؛ نمایشی که با الهام از زندگی شهلا جاهد نوشته شده ‌است و پریسا صدای آذر، معصومه احدی و اکبر صادقی در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش «و خداوند درون یک مرد دو قلب قرار نداد»؛ پیش از این موفق به دریافت تندیس ویژه از جشنواره بین‌المللی کازان روسیه، کسب عنوان کاندیدای بهترین بازیگری زن و بهترین طراحی صحنه از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و دریافت جایزه اول از جشنواره ملی نمایشنامه‌نویسی شده است. «و خداوند درون یک مرد دو قلب قرار نداد» قرار است اجراهای خود را از اواخر مهر در یکی از تماشاخانه‌های تهران آغاز کند.

اطلاعات تکمیلی و اسامی سایر عوامل نمایش به زودی اعلام می‌شود.

کد مطلب 6969389

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