موسیقی اعتراضی در آمریکا: رئیس جمهورِ من یک جنایتکار است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، خوانندگان آمریکایی در طول اجرای کنسرت خود در افتتاحیه جشنواره اعتراضی «قدرت برای مردم» در کلمبیا، شنبه شب با آهنگ‌های سیاسی در اعتراض به ترامپ و سیاست‌هایش، روی صحنه رفتند.

این جشنواره که توسط تام مورلو از گروه «خشم علیه ماشین» سازماندهی شده بود، طبق بیانیه ماموریت خود، با هدف تجلیل از «صلح، عدالت، همبستگی، موسیقی و اقدام اجتماعی» و ترویج مشارکت رأی‌دهندگان برگزار شد.

در این کنسرت بسیاری از هنرمندان از جایگاه خود برای محکوم کردن اقدامات اخیر دولت ترامپ استفاده کردند؛ به عنوان مثال، اسپرینگستین در واکنش به قتل رنه گود و الکس پرتی توسط مأموران مهاجرت فدرال، با آهنگ «خیابان‌های مینیاپولیس» برنامه را آغاز کرد.

وی به جمعیت حاضر در سالن که تمامی بلیت‌هایش فروخته شده بود، گفت: قدرت و همبستگی مردم مینیاپولیس الهام‌بخش کل کشور است. قدرت و تعهد آنها به ما گفت که این هنوز آمریکاست و این وضعیت پایدار نخواهد ماند. آنها به ما امید دادند. آنها به ما شجاعت نشان دادند.

در دومین اجرای او، جوآن بائز ستاره موسیقی فولک، هم با وی همراه شد و این ۲ با هم ترانه «ناقوس‌های آزادی» باب دیلن را خواندند.

علاوه بر اجرای موسیقی اعتراضی روی صحنه، طرفداران حاضر در کنسرت نیز پیراهن‌هایی با پیام‌های اعتراضی پوشیده بودند که شامل چنین شعارهایی بودند: «مهاجران آمریکا را بزرگ می‌کنند»، «پادشاهی ممنوع»، «هیچ کس در سرزمین‌های دزدیده شده غیرقانونی نیست»، «مادرسالاری را به میدان بیاورید».

چگونگی شکل‌گیری «قدرت برای مردم»

خبر شکل‌گیری کنسرت «قدرت برای مردم» در ماه مه اعلام شد؛ تقریباً همان زمانی که چندین مهمان بزرگ از دنیای موسیقی، کناره‌گیری از جشن ۲۵۰ سالگی آمریکا، به دلیل ارتباط این رویداد با دونالد ترامپ را اعلام کردند.

از همه مهم‌تر اینکه کنسرت «قدرت برای مردم» یک ماه قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شد. تیلور مامسن یکی از اجراکنندگان جشنواره، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: فکر می‌کنم زمان‌بندی این رویداد یادآوری می‌کند که حضور در آن مهم است. من اینجا نیستم که به کسی بگویم چه فکری کند یا چگونه رأی دهد. امیدوارم مردم با این حس ارتباط برقرار کنند، الهام بگیرند که به اطرافیان خود اهمیت دهند و به یاد داشته باشند که همه ما در جوامع خود نقشی برای ایفا داریم. اگر جشنواره بتواند این حس را ایجاد کند، فکر می‌کنم این یک پیروزی است.

در همین حال حضور جک اسمیت بازرس ویژه سابق وزارت دادگستری، در این جشنواره که با تی‌شرت مشکی اسپرینگستین با شعار «پادشاهان ممنوع» دیده شد، ترامپ را به خشم آورد. وی بلافاصله به رقیب دیرینه خود حمله کرد و داستان کنسرت را در «تروث سوشال» به اشتراک گذاشت و این پیام را اضافه کرد: «جک اسمیت دیوانه یک دادستان فاسد است!»

این حضور عمومی تنها چند روز پس از جلسه استماع کمیته قضایی سنا انجام شد که در آن جک اسمیت قاطعانه از ۲ پیگرد قانونی علیه دونالد ترامپ، شامل تلاش‌ برای لغو انتخابات ریاست جمهوری و نگهداری سوابق طبقه‌بندی شده در ملک خود، دفاع کرد.

در این کنسرت هنرمند رپ راک، گرندسون، آهنگی را با ترجیع‌بند «رئیس جمهور من یک جنایتکار است» اجرا کرد و سپس آهنگ اعتراضی «اربابان جنگ» باب دیلن در مورد جنگ سرد را بازخوانی کرد.

پس از آن نیز گرندسون ۲ بازیگر را که نقش جفری اپستین و ترامپ را بازی می‌کردند، معرفی کرد که با یک قلاده به او روی صحنه پیوستند.

رپر کیلر مایک همچنین عنوان کرد: سی روز دیگر در سطح محلی رأی دهید. و کسی که به آن رأی می‌دهید را پاسخگو نگه دارید - در هیئت‌های مدیره مدارس، کمیسیون‌های شهرستانی و ... و وقتی این کار را کردید، ذره‌ای ترس یا وحشت نداشته باشید زیرا این جمهوری توسط شما اداره می‌شود.

این جشنواره که بائز آن را «پادزهری باشکوه» نامید، با اجرای ترانه «این سرزمین مال شماست» اثر گاتری - با تمام ابیات اصلی آن - و همچنین ترانه «Power to the People» اثر جان لنون به پایان رسید.