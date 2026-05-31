به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بروس اسپرینگستین و تام مورلو، گیتاریست گروه ریج اگنست د ماشین، روز چهارشنبه در اجرای مشترک خود در پارک ملی واشنگتن، از برگزاری یک جشنواره اعتراضی با حضور شماری از چهرههای مطرح خبر دادند.
در کنسرت روز چهارشنبه که آخرین روز برگزاری یک تور سیاسی با عنوان «سرزمین امید و رویاها» بود، اسپرینگستین بسیاری از سیاسیترین آهنگهای خود، از جمله «پوست آمریکایی» درباره تیراندازی مرگبار پلیس و «خیابانهای مینیاپولیس» در واکنش به قتل رنه گود و الکس پرتی توسط مأموران مهاجرت فدرال را اجرا کرد و گفت: تاکتیکهای گشتاپویی این رئیس جمهور و این دولت اینجا دوام نخواهند آورد.
وی ادامه داد: این تراژدی آمریکایی فقط میتواند توسط مردم آمریکا متوقف شود؛ شما! کسی برای نجات ما نمیآید. ما باید خودمان این کار را انجام دهیم. پس به ما بپیوندید و بیایید برای آمریکایی که دوست داریم بجنگیم. صدای من را میشنوی، واشنگتن؟
جشنواره یک روزه و ۲ مرحلهای «قدرت برای مردم» قرار است ۳ اکتبر در کلمبیای مریلند و با شعار «آزادی، عدالت، برابری و راک اند رول» برگزار شود.
مورلو در بیانیهای گفت: این کنسرت درباره قدرتی است که انسانها وقتی از طریق موسیقی، هنر، اجتماع و عمل گرد هم میآیند، دارند. ما مفتخریم که این ترکیب باورنکردنی را برای روزی که روح کنشگری، خلاقیت و امید را جشن میگیرد، به منطقه دیسی میآوریم.
در این جشنواره چهرههایی چون دراپکیک مورفی، جک بلک، سرج تانکیان، کیلر مایک، تیلور مامسن و لیندا لینداس و ... حضور خواهند داشت.
اسپرینگستین مدتهاست که از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا انتقاد میکند و وی هم به نوبه خود خواستار تحریم اجراهای اسپرینگستین شده و او را «یک بازنده تمام عیار که نفرت میپراکند» مینامد.
در کنسرت روز چهارشنبه، اسپرینگستین جمعیت را در برنامه ای با عنوان «بیرون آمدن از انجماد!» رهبری کرد و همه یک صدا شعار میدادند و تشویق میشدند که صدایشان را تا کاخ سفید برسانند.
در این برنامه اسپرینگستین گفت: دموکراسی، قانون اساسی و حاکمیت قانون ما اکنون بیش از هر زمان دیگری توسط یک رئیس جمهور بیملاحظه، نژادپرست، بیکفایت، خائن و دولت احمق او به چالش کشیده شده است.
او قبل از شروع آهنگ آخر شب «ناقوسهای آزادی» گفت: خدا الکس پرتی را رحمت کند، خدا رنه گود را رحمت کند، خدا شما را حفظ کند ... .
