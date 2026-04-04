بیانیه سیاسی خواننده مشهور آمریکایی علیه ترامپ: کاخ سفید فاسد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، بروس اسپرینگستین خواننده مشهور آمریکایی پیشتر گفته بود تور آمریکایی «سرزمین امید و رویاها» یک تور سیاسی خواهد بود و اغراق هم نمیکرد.
در شب افتتاحیه این تور در مینیاپولیس، او با ارائه چهار سخنرانی موضوعی و نکتهسنجانه در طول برنامه، به این وعده عمل کرد. در این کنسرت ۳ ساعته که شامل ۲۷ آهنگ بود، به طور مشخص او میخواست روشن کند که رئیس جمهور و دولتش کشور را به کجا میبرند.
وی با بازخوانی آهنگی از دوران جنگ ویتنام، به بیان نظرات خود پرداخت و مانند تور سال گذشته خود در بریتانیا که برای اولین بار به خاطر «خائن» خواندن دولت ترامپ خبرساز شد، جنگ کلامی خود با رئیس جمهور را تشدید کرد و گفت: ما در دوران بسیار تاریکی زندگی میکنیم. ارزشهای آمریکایی ما که ۲۵۰ سال ما را سرپا نگه داشتهاند، به شکلی بیسابقه به چالش کشیده شدهاند. ما جان مردان و زنان جوان خود را در یک جنگ غیرقانونی و خلاف قانون اساسی در معرض خطر قرار دادهایم. این اتفاق اکنون در حال رخ دادن است.
اسپرینگستین افزود: مهاجرانی در مراکز بازداشت در سراسر کشور نگهداری میشوند و بدون طی مراحل قانونی به کشورهای بیگانه و گولاگهای خارجی تبعید میشوند. این اتفاق اکنون در حال رخ دادن است. وزارت دادگستری ما کاملاً استقلال خود را از دست داده است و دادستان کل ما، پم بوندی، دستورات خود را مستقیماً از کاخ سفید فاسد میگیرد. او دشمنان فرضی رئیس جمهور ما را تحت پیگرد قانونی قرار میدهد، بر اعمال خلاف او سرپوش میگذارد و از دوستان قدرتمندش محافظت میکند. این اتفاق اکنون در حال رخ دادن است.
وی با اشاره به ترامپ گفت: ثروتمندترین مردان آمریکا فقیرترین کودکان جهان را از طریق مرگ و بیماری، رها کردهاند. این اتفاق اکنون در حال رخ دادن است.
این چهره مشهور هنری در ادامه گفت: ما در حال رها کردن ناتو و نظم جهانی هستیم که ۸۰ سال ما را در امنیت و صلح جهانی نگه داشته است. این اتفاق اکنون در حال رخ دادن است. ما همسایگان و متحدان خود را که پسران و دخترانشان در کنار ما در جنگهای آمریکا جنگیدهاند، با الحاق غارتگرانه سرزمینشان تهدید میکنیم. این اتفاق اکنون در حال رخ دادن است.
اسپرینگستن افزود: به موزههای ما گفته شده تاریخ آمریکا را از هرگونه واقعیت ناخوشایند یا نامناسب، مانند تاریخ کامل وحشیگری بردهداری، پاک کنند. میخواهید درباره دانههای برف صحبت کنید؟ ما رئیس جمهوری داریم که نمیتواند حقیقت را بپذیرد. این اتفاق اکنون در حال رخ دادن است. در حالی که آمریکاییهای کارگر در حال تقلا هستند، رئیس جمهور ما و خانوادهاش با میلیاردها دلار تجارت در دفتر مردم در فسادی بیسابقه در تاریخ آمریکا، خود را ثروتمند میکنند. این اتفاق اکنون در حال رخ دادن است.
وی تأکید کرد: این کاخ سفید در حال نابودی ایده آمریکایی و اعتبار ما در سراسر جهان است. برای بسیاری، ما دیگر به عنوان یک مدافع اغلب ناقص اما قوی دموکراسی که برای خیر جهانی ایستاده است، دیده نمیشویم. ما دیگر سرزمین آزادی و خانه شجاعان نیستیم. اکنون، برای بسیاری، آمریکا ملتی سرکش، بیملاحظه، غیرقابل پیشبینی، غارتگر است. این میراث این دولت و این رئیس جمهور است. این اتفاق اکنون در حال رخ دادن است.
در ادامه وی با تاکید بر «صداقت، شرافت، فروتنی، شفقت، اندیشه، اخلاق، قدرت واقعی و نجابت، گفت: اجازه ندهید کسی به شما بگوید که این چیزها دیگر مهم نیستند. آنها مهم هستند. آنها در قلب نوع مردان و زنانی که ما هستیم، نوع شهروندانی که هستیم، و خویشاوندان ما قرار دارند. بسیاری از رهبران منتخب ما، ما را ناامید کردهاند، به طوری که این تراژدی آمریکایی فقط میتواند توسط مردم آمریکا متوقف شود. پس به ما بپیوندید و بیایید برای آمریکایی که دوستش داریم بجنگیم.
وی افزود: حالا ما رهبری داریم که میگوید جز بدی برای مردمی که با او مخالفند، آرزویی ندارد. من اینطور فکر نمیکنم. میتوانیم در مورد مسیری که فکر میکردیم کشور باید در پیش بگیرد، بحث کنیم، در حالی که انسانیت مشترک، عزت و بله، وحدت ما را به رسمیت میشناسیم.
اسپرینگستین گفت: ما امشب اینجا هستیم چون باید امید و قدرت شما را حس کنیم و میخواهیم کمی امید و قدرت برای شما به ارمغان بیاوریم. امیدوارم این کار را انجام داده باشیم.
