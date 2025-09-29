به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، خواننده ترانه مشهور «متولد آمریکا» در مورد انتقادهای خود از ترامپ حرف زد و گفت اهمیتی نمیدهد رئیس جمهور درباره او چه فکر میکند.
بروس اسپرینگستین در مصاحبه جدیدی با مجله تایم، درباره نظراتی که در طول توقف تور «سرزمین امید و رویاها» در بهار امسال مطرح کرد و دولت ترامپ را به باد انتقاد گرفت، صحبت کرد.
او آن زمان گفته بود: خانه من، آمریکایی که من دوست دارم، آمریکایی که دربارهاش نوشتهام که ۲۵۰ سال چراغ امید و آزادی بوده، در حال حاضر در دستان یک دولت فاسد، بیکفایت و خائن است. امشب از همه کسانی که به دموکراسی و بهترینهای خود باور دارند، میخواهیم که با ما برخیزند، صدای خود را علیه اقتدارگرایی بلند کنند و بگذارند آزادی فریاد کند!
ترامپ هم به اظهارات او در شبکه اجتماعی خودش پاسخ داد و گفته بود این خواننده مثل یک سگ احمق است. او یک آلوی خشکیده است که باید دهانش را بسته نگه دارد تا زمانی که به کشور برگردد. آنوقت همه خواهیم دید اوضاع برای او چگونه پیش میرود!
اسپرینگستین به تایم گفت: اگر قرار است به آنچه سعی کردهام باشم وفادار بمانم، نمیتوانم نسبت به فردی مثل او بیخیال باشم. بسیاری از مردم دروغهای او را باور کردند. او به هیچکس جز خودش و میلیاردرهایی که در روز تحلیف از او حمایت کردند، اهمیت نمیدهد.
اسپرینگستین افزود: باید با این واقعیت روبهرو شویم که شماری از آمریکاییها به سادگی با سیاستهای قدرت و سلطه او کنار آمدهاند.
این چهره موسیقی درباره آنچه رئیس جمهور در مورد او گفته، اظهار کرد: اصلاً اهمیتی نمیدهم که او در مورد من چه فکری میکند … او تجسم زنده متمم ۲۵ قانون اساسی و استیضاح است. اگر کنگره ذرهای جرات داشت، او به زبالهدان تاریخ سپرده میشد.
در عین حال او از انتقاد از حزب سیاسی مخالف هم دریغ نکرد و گفت: ما به شدت به یک حزب جایگزین مؤثر نیاز داریم، یا اینکه حزب دموکرات کسی را پیدا کند که بتواند با اکثریت ملت صحبت کند. مشکلی در زبانی که آنها استفاده میکنند و روشی که سعی در برقراری ارتباط با مردم دارند، وجود دارد.
بروس اسپرینگستین از مشهورترین خوانندگان، ترانهسراها و نوازندگان آمریکایی است و متن ترانههایش اغلب درباره افرادی است که سعی میکنند بر مشکلات زندگی غلبه کنند و به همین دلیل به عنوان صدای زحمتکشان آمریکا شناخته میشود.
