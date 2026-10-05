کد مطلب 6968555
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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

کالاهای اساسی در میادین تا ۴۰ درصد ارزان‌ترند

کالاهای اساسی در میادین تا ۴۰ درصد ارزان‌ترند

سخنگوی شهرداری تهران گفت: قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در میادین میوه و تره‌بار حداقل ۲۵ درصد و در برخی اقلام بیش از ۴۰ درصد پایین‌تر از بازار بوده است.

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