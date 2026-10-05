کد مطلب 6968555 https://mehrnews.com/x3dfnr ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ کد مطلب 6968555 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ کالاهای اساسی در میادین تا ۴۰ درصد ارزانترند سخنگوی شهرداری تهران گفت: قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در میادین میوه و ترهبار حداقل ۲۵ درصد و در برخی اقلام بیش از ۴۰ درصد پایینتر از بازار بوده است. کپی شد مطالب مرتبط قیمت اقلام طرح تورم صفر فروشگاههای شهرداری اعلام شد فرماندار بوشهر: با تخلفات نانواییها برخورد قاطع میشود قرارداد خرید ۲۰۰ اتوبوس دوکابین جدید تهران در مراحل نهایی باقری: ادعای افزایش ۲۰ هزار نفری کارکنان شهرداری تهران مستند نیست جوابیه وزارت جهاد کشاورزی به گزارش مهر اجرای طرح «مادرانه» برای افزایش تابآوری خانوادهها برچسبها شهرداری تهران سخنگوی شهرداری تهران سازمان میادین میوه و تره بار
نظر شما