به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی‌پور، در چهارصد و سی‌ وپنجمین جلسه این شورا با تسلیت درگذشت مرحوم محمد بنی‌ حسن،از مدیران باسابقه و خدوم شهرداری تهران، و تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: یکی از مفاد مهم مصوبات شورای ششم پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین در ادامه شرایط پیش‌ آمده، افزایش تاب‌ آوری شهروندان تهرانی و برنامه‌ ریزی مدیریت شهری در این زمینه بوده است.

وی افزود: در همین راستا، تشکیل قرارگاه‌ های شش‌ گانه در دستور کار قرار گرفت که از جمله آن‌ ها می‌ توان به قرارگاه معیشت و طرح «تورم صفر» اشاره کرد. همچنین «قرارگاه مادرانه» و طرح حمایت از مادرانی که در سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند شده‌ اند، از دیگر برنامه‌ هایی است که با هدف ایجاد احساس امنیت روانی و افزایش تاب‌ آوری شهروندان طراحی شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با تشریح ویژگی‌ های طرح «مادرانه» گفت: اهمیت این طرح از چند جهت قابل بیان است؛ نخست اینکه به شهروندان جدیدی که به شهر تهران اضافه می‌ شوند، توجه ویژه دارد. همه شهروندان تهرانی به نوعی از خدمات شهری بهره‌ مند می‌ شوند، اما در این طرح، نوزادان تهرانی تا دو سالگی تحت حمایت مدیریت شهری قرار خواهند گرفت.

معدنی‌پور ادامه داد: دومین ویژگی طرح، توجه به مادران و نقش مهم مادری و جایگاه و منزلت مادر در خانواده است. در این طرح، بسته حمایتی به مادران اهدا می شود و تمامی مادرانی که صاحب فرزند جدید شده‌ اند، مشمول این طرح خواهند بود.

وی با بیان اینکه طرح «مادرانه» ماهیتی خدمات‌ محور دارد، تصریح کرد: این طرح به گونه‌ ای طراحی شده است که علاوه بر امکان بهره‌ مندی از خدمات و خرید از فروشگاه‌ های شهروند و میادین میوه و تره‌ بار، بخشی از حمایت‌ ها نیز به ارائه خدمات فرهنگی و سلامت‌ محور اختصاص پیدا کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، توجه به دهک‌ های پایین جامعه در حوزه سلامت را از دیگر ویژگی‌ های این طرح عنوان کرد و گفت: در طرح «مادرانه»، خدمات سلامت‌ محور بیشتری برای مادرانی که در دهک‌ های یک تا سه اقتصادی قرار دارند، پیش‌ بینی شده است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌ های مختلف شهرداری تهران برای ارائه خدمات به مادران نیز از دیگر ویژگی‌ های این طرح است. فروشگاه‌ های شهروند، میادین میوه و تره‌بار، شرکت شهر سالم و مراکز فرهنگی، هنری و اجتماعی شهرداری تهران از جمله ظرفیت‌هایی هستند که در اجرای طرح مورد استفاده قرار می‌گیرند.

معدنی‌پور همچنین هماهنگی با سایر دستگاه‌ های مرتبط را از دیگر محورهای طرح «مادرانه» دانست و اظهار کرد: همکاری با دستگاه‌هایی همچون سازمان ثبت احوال در این طرح پیش‌بینی شده است تا روند شناسایی و ارائه خدمات به جامعه هدف با هماهنگی بیشتری انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح «مادرانه» ضمن کمک به افزایش تاب‌ آوری خانواده‌ ها، به‌ ویژه در شرایط بحرانی و جنگی، می‌ تواند در موضوع فرزندآوری و جوانی جمعیت، توجه به نقش کلیدی مادر در خانواده و تحکیم بنیان خانواده نیز نقش موثری داشته باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در پایان از شهردار تهران و مجموعه مدیریت شهری به دلیل طراحی و اجرای طرح «مادرانه» تقدیر و تشکر کرد.