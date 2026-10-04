به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر یکشنبه در جریان بازدید میدانی ر از نانوایی های شهر بوشهر ضمن گفت‌وگو با شهروندان و کارکنان نانوایی‌ها، اظهار کرد: هیچ تخلفی در این حوزه قابل چشم‌پوشی نیست، رضایت مردم و تأمین نان باکیفیت و قیمت مناسب از اولویت‌های اساسی است.

وی در ادامه با اشاره به مشاهدات میدانی خود، افزود: در جریان این بازدید، برخی موارد تخلف و کاستی مشاهده شد که تذکرات لازم به متصدیان داده شد و موارد مربوطه برای بررسی و برخورد قانونی به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر تداوم نظارت‌های سرزده، تصریح کرد: با هدف حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان نظارت‌های میدانی و سرزده بر نانوایی‌ها را شخصا دنبال خواهم کرد و با متخلفان برخوردهای قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی در پایان از شهروندان خواست تخلفات را گزارش دهند و خاطرنشان کرد: از مردم شریف بوشهر می‌خواهم هرگونه تخلف در حوزه نانوایی‌ها را از طریق سامانه‌های نظارتی اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود، مشارکت مردمی بهترین پشتوانه برای نظارت مؤثر است.

در این بازدید پیرو مطالبات مردمی پیرامون نظارت بر روند ارائه خدمات واحدهای صنفی نانوایی در ادامه نظارت‌های میدانی فرماندار و پس از اجرای طرح ضربتی نظارت بر بازار میوه و تره‌بار انجام شد و فرماندار بوشهر به صورت سرزده از ۱۰ نانوایی سطح شهر بازدید و از نزدیک در جریان کیفیت پخت، قیمت، رعایت موازین بهداشتی و کم‌فروشی قرار گرفت.

در این بازدید مقرر شد گشت‌های نظارتی بر نانوایی‌ها نیز به صورت مستمر و دوره‌ای ادامه یابد.