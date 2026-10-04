جوابیه وزارت جهاد کشاورزی به گزارش مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش «قیمت سیب‌زمینی با کاهش ۵۰ درصدی عرضه، افزایش یافت+ جدول قیمت‌ها» که ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، جوابیه‌ ارسال کرد.

در این جوابیه آمده است «برنامه کشت تابستانه تولید محصول سیب‌زمینی در سال جاری نشان می‌دهد که مطابق برنامه ابلاغی انجام‌شده، کاهش تولید در کشور وجود نداشته است.

در سال جاری افزایش قیمت کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی و سایر نهاده‌ها بر افزایش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده این محصول تأثیرگذار بوده است.

با پایان یافتن تولید در کشت تابستانه، تغییر فصل برداشت در تمام محصولات تولیدی مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که فاصله زمانی پایان برداشت و آغاز برداشت فصل بعدی، معمولاً عرضه را با اختلال مواجه می‌سازد، که این وضعیت مقطعی است.

بدیهی است ذخیره‌سازی محصول سیب‌زمینی تولیدی توسط سازمان تعاونی روستایی و انبار کردن آن در فصل پیک تولید، تنظیم و تعادل قیمت را در این فاصله‌های زمانی موجب خواهد شد. در همین راستا، عرضه از سوی تعاونی روستایی در میادین میوه و تره‌بار به‌صورت روزانه در حال انجام است.

حجم عرضه سیب‌زمینی در میدان‌های عمده‌فروشی و میادین میوه و تره‌بار رو به افزایش است؛ اخیراً حدود ۱۱۰۰ تن محصول در میدان مرکزی تخلیه شد و قیمت‌ها در این میدان روند کاهشی داشت. هر کیلوگرم سیب‌زمینی در میدان‌های عمده‌فروشی تهران بین ۶۳ تا ۷۵ هزار تومان عرضه می‌شود و بهای محصول ممتاز و لوکس به ۸۰ هزار تومان می‌رسد. با این حال، برخی خرده‌فروشان آن را در سطح شهر با قیمت ۸۵ تا ۱۲۰ هزار تومان می‌فروشند.

از دستگاه‌های نظارتی خواسته شده است برای جلوگیری از دریافت مبالغ بالاتر از مصرف‌کنندگان، بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت کنند.عرضه محصول ذخیره‌شده در سردخانه‌ها نیز با هماهنگی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و پلیس امنیت اقتصادی سرعت گرفته است».