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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

محیط زیست ملارد: بیش از ۱۵۰ تن پسماند صنعتی به مراکز مجاز منتقل شد

محیط زیست ملارد: بیش از ۱۵۰ تن پسماند صنعتی به مراکز مجاز منتقل شد

ملارد- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملارد از انتقال بیش از ۱۵۰ تن پسماند صنعتی و ویژه به مراکز مجاز در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با تشریح عملکرد اداره حفاظت محیط زیست ملارد اظهار کرد: در سه‌ماهه دوم سال جاری ۱۰۹ مورد پایش زیست‌محیطی در صنایع، شهرها، روستاها، محورهای مواصلاتی و عرصه‌های طبیعی شهرستان انجام شد.

وی افزود: در پی این پایش‌ها ۱۴ اخطاریه زیست‌محیطی صادر و ابلاغ و شش واحد جدید نیز شناسایی شد. همچنین ۵۱ استعلام زیست‌محیطی و ۲۰ شکایت و درخواست مردمی مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملارد ادامه داد: در این مدت هفت پرونده مرتبط با تخلفات زیست‌محیطی نیز در حوزه محیط زیست انسانی و طبیعی پیگیری شد.

شهند با اشاره به انتقال پسماندهای صنعتی و ویژه گفت: بیش از ۱۵۰ تن پسماند با هدف جلوگیری از انتشار آلودگی و صیانت از محیط زیست و سلامت عمومی به مراکز مجاز امحا و مدیریت پسماند منتقل شد.

وی همچنین از ثبت ۱۵۶ مورد خوداظهاری زیست‌محیطی در سامانه جامع محیط زیست کشور و انجام ۱۵ مورد نمونه‌برداری از آب‌های سطحی، پساب و خاک خبر داد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ملارد خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ برنامه آموزشی و مشارکتی محیط‌زیستی نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی و دوستداران محیط زیست اجرا شد و ایستگاه سنجش و پایش کیفیت هوا در شهر صفادشت نصب و راه‌اندازی شد.

کد مطلب 6968628

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