۱.۲ تن مواد مخدر در جنوب استان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله و مبارزه با توزیع و پخش مواد مخدر تلاش‌های خوبی صورت گرفته و شاهد کشفیات زیادی در این زمینه هستیم.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی عزمی راسخ در مقابله با مواد مخدر دارد و کشفیات بالای مواد مخدر بیانگر تلاش جدی در این زمینه است که امسال شاهد افزایش چشمگیر کشفیات نیز هستیم.

افزایش ۳۹۱ درصدی کشفیات

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به کشف پنج هزار و ۲۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح استان، بیان کرد: میزان کشفیات مواد مخدر در سطح استان بوشهر ۳۹۱ درصد افزایش یافته است.

وی از انهدام ۳۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر طی سال جاری خبر داد و اضافه کرد: در این زمینه ۷۱ دستگاه خودرو حامل مواد مخدر توقیف و هزار و ۳۸۰ نفر متهم دستگیر شده است.

سردار واعظی از توقیف هزار و ۲۲۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در قالب دو عملیات پلیسی خبر داد و افزود: این دو عملیات توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر انجام شده است.

کشف ۶۰۶ کیلوگرم تریاک در عسلویه

فرمانده انتظامی استان بوشهر همچنین در شرح عملیات دیگر روز گذشته واحدهای پلیس اظهار داشت: در پی دریافت گزارشات مردمی مبنی بر ورود مقادیر زیادی مواد مخدر از طریق دریا به سواحل عسلویه بلافاصله طرح عملیات انتظامی با حضور واحدهای مختلف فرماندهی انتظامی شهرستان عسلویه اجرا شد.

وی گفت: پلیس به یک دستگاه خودرویی که قصد خروج از اسکله را داشت مظنون و دستور توقف داد اما راننده خودرو بدون توجه به این دستور به سرعت اقدام به فرار کرد.

سردار واعظی تصریح کرد: پس از شلیک چندین تیر هوایی و عدم توقف خودرو، لاستیک‌های خودرو مورد هدف قرار گرفت و متوقف شد ولی راننده و سرنشین خودرو به سمت کوه‌های اطراف متواری شدند.

وی خاطرنشان کرد: در عملیات تعقیب و گریز ساق پای یک از متهمین مورد اصابت گلوله قرار گرفته و متوقف شدند و فرد مجروح به بیمارستان منتقل شده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: وضعیت مزاجی مصدوم رضایت بخش می باشد و همدست وی دستگیر و در بازرسی از خودرو آنان مقدار ۶۰۶ کیلو ۸۳۵ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

کشف ۶۱۵ کیلوگرم تریاک در کنگان

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: پس از چندین ماه فعالیت پلیسی و اطلاعاتی، محل‌های تخلیه و عناصر اصلی یک باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر به وسیله پلیس شناسایی شد.

وی اضافه کرد: صبح روز گذشته(جمعه) در حالی که یکی از عنصر اصلی به همراه همدستش در حال بارگیری مواد مخدر در یک دستگاه خودرو در یکی از بخش‌های شهرستان کنگان بودند در طرح عملیاتی واحدهای مختلف پلیس قرار گرفتند.

سردار واعظی با بیان اینکه این افراد بدون توجه به دستورات پلیس اقدام به فرار کردند که پس از شلیک چندین تیر از سوی پلیس متوقف شدند گفت: هر دو نفر متهم دستگیر و از محل دپوی آنها ۶۱۵ کیلوگرم تریاک کشف، و یک دستگاه خودرو توقیف شد.