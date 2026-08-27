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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۵

افزایش ۴۲۸ درصدی کشفیات مواد مخدر در سمنان؛ امنیت خط قرمز پلیس

افزایش ۴۲۸ درصدی کشفیات مواد مخدر در سمنان؛ امنیت خط قرمز پلیس

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان با تشریح مهم‌ترین اقدامات پلیس در حوزه تأمین امنیت، گفت: کشفیات مواد مخدر در استان افزایش ۴۲۸ درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان، با اشاره به مأموریت‌های پلیس در صیانت از امنیت مردم، بیان کرد: این اقدامات در نتیجه تلاش شبانه روزی کارکنان نیروی انتظامی در سرتاسر استان سمنان حاصل شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با سرقت افزود: میزان کشف سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته و دستگیری سارقان نیز با رشد ۴۰ درصدی همراه بوده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان همچنین از افزایش قابل توجه کشفیات مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: کشفیات مواد مخدر ۴۲۸ درصد افزایش داشته که بخشی از این اقدامات در راستای مقابله با خرده‌فروشان و شبکه‌های توزیع مواد مخدر انجام شده است.

حسینی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه جرایم سایبری نیز اظهار کرد: با اجرای اقدامات پیشگیرانه و تخصصی، جرایم سایبری در استان سمنان هشت درصد کاهش یافته است.

وی مقابله با سارقان، خرده‌فروشان مواد مخدر و مجرمان فضای مجازی را از اولویت‌های پلیس عنوان کرد و افزود: برخورد با عوامل ایجاد کننده ناامنی با جدیت دنبال می‌شود.

فرمانده انتظامی استان سمنان با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت اضافه کرد: امنیت پایدار بدون مشارکت و همراهی مردم محقق نمی‌شود و شهروندان با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه و گزارش موارد مشکوک می‌توانند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشند.

کد مطلب 6929917

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