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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

۳۱۰۰ زوج نابارور در مازندران شناسایی شدند

۳۱۰۰ زوج نابارور در مازندران شناسایی شدند

ساری- مدیرکل بیمه سلامت مازندران از شناسایی سه هزار و ۱۴۳ زوج نابارور در استان خبر داد و گفت: سال گذشته بیش از ۱۵۸ میلیارد ریال برای پوشش هزینه‌های درمان ناباروری بیمه‌شدگان پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار تقوی بعدازظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح پوشش بیمه‌ای درمان زوج‌های نابارور در مازندران اظهار کرد: این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۱ در استان به اجرا درآمده و تاکنون سه هزار و ۱۴۳ زوج نابارور در سامانه‌های اداره کل بیمه سلامت استان نشان‌دار شده‌اند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۵۸ میلیارد و ۴۸۳ میلیون ریال برای تأمین هزینه‌های درمان زوج‌های نابارور از سوی بیمه سلامت مازندران پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران با اشاره به سابقه پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری گفت: این خدمات پیش از سال ۱۴۰۰ عمدتاً در گروه خدمات پرهزینه قرار داشت و تحت پوشش بیمه‌ای نبود، اما بر اساس قوانین بودجه و سیاست‌های حمایتی جمعیت، خدمات درمان ناباروری در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار گرفت.

تقوی ادامه داد: در حال حاضر بیمه سلامت مازندران با هفت مرکز ارائه‌دهنده خدمات درمان ناباروری در استان قرارداد همکاری دارد و زوج‌های واجد شرایط می‌توانند از خدمات پیش‌بینی‌شده در این طرح استفاده کنند.

وی درباره گروه‌های مشمول این پوشش بیمه‌ای بیان کرد: زنان متأهل تا ۴۹ سال تمام و مردان متأهل مبتلا به ناباروری اولیه یا ثانویه، در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، مشمول خدمات بیمه‌ای درمان ناباروری هستند.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران خاطرنشان کرد: ۷۴ قلم داروی مرتبط با درمان ناباروری، انواع آزمایش‌ها و تصویربرداری‌ها، خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی ART از جمله IVF، میکرواینجکشن، انتقال جنین و IUI و همچنین تجهیزات مرتبط، تحت پوشش بیمه قرار دارند.

تقوی همچنین به اجرای حمایت‌های بیمه‌ای از مادران فاقد پوشش بیمه اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مادران فاقد بیمه در دوران بارداری و شیردهی و فرزندان آنان تا هفت سالگی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی افزود: این خدمات در مراکز دولتی و دانشگاهی برای افراد مشمول به‌صورت رایگان ارائه می‌شود و هدف از اجرای آن، تسهیل دسترسی خانواده‌ها به خدمات سلامت و کاهش هزینه‌های درمان است.

کد مطلب 6968728

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