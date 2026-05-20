سفیدگران: ۴۸۴۶ زوج نابارور خراسان شمالی خدمات بیمه سلامت گرفتند

مهرداد سفیدگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آغاز اجرای طرح جوانی جمعیت توسط سازمان بیمه سلامت، تاکنون چهار هزار و ۸۴۶ زوج نابارور با نشان‌دار شدن در سامانه‌های بیمه سلامت، خدمات درمان ناباروری را دریافت کرده‌اند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان شمالی افزود: خدمات ویزیت و پیگیری، پاراکلینیک شامل تصویربرداری، آزمایش‌های تشخیصی و ژنتیک، دارو و اقدامات تشخیصی و درمانی از جمله تعهدات بیمه سلامت در حوزه درمان ناباروری است که زوجین از آن بهره‌مند شده‌اند.

وی ادامه داد: پوشش بیمه‌ای ۶۶ قلم داروی مرتبط با ناباروری با تعهد ۹۰ درصد، پرداخت هزینه‌های پاراکلینیک شامل ۵۶ قلم آزمایش بالینی، ۱۶ قلم آزمایش ژنتیک، هفت قلم تصویربرداری و همچنین پرداخت هزینه ۲۸ قلم تجهیزات مرتبط با ناباروری از خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان است.

سفیدگران تصریح کرد: غربالگری جنین برای مادران و آزمایش‌های تشخیصی ژنتیکی برای مادران دارای سقط مکرر نیز از دیگر بسته‌های خدمتی بیمه سلامت برای زوجین نابارور محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری در شخص ثالث شامل آماده‌سازی، تشخیص و درمان برای رحم جایگزین، جنین اهدایی، خدمات انجماد و ذخیره‌سازی بافت تولید مثل، آزمایش بررسی ذخیره تخمدانی و آزمایش DFI از دیگر خدمات بیمه سلامت در راستای حمایت از برنامه جوانی جمعیت است.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان شمالی افزود: بسته‌های خدمتی فوق تخصصی میکرواینجکشن (ICSI)، لقاح مصنوعی (IVF)، تلقیح داخل رحمی (IUI) و انتقال جنین فریز شده به داخل رحم (FET) نیز بدون محدودیت دفعات تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد.

وی گفت: از آغاز اجرای این طرح از سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۱۰۸ میلیارد و ۷۶۶ میلیون ریال هزینه درمان زوجین نابارور در بخش‌های بستری و سرپایی توسط بیمه سلامت پرداخت شده است.

سفیدگران تصریح کرد: دریافت این خدمات منوط به نشان‌دار شدن زوجین نابارور در سامانه‌های بیمه سلامت توسط افراد صاحب صلاحیت است تا بتوانند از پوشش بیمه‌ای در مراکز دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه بهره‌مند شوند.