۲۸۰۰ زوج نابارور در مازندران تحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار تقوی بعدازظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: برای بهرهمندی از خدمات صندوق حمایت از بیماران خاص، بیماران باید مستندات پزشکی خود، از جمله گزارشهای آزمایشگاهی، پاتولوژی و نظر پزشک متخصص، را به بیمههای پایه شامل بیمه سلامت، تأمین اجتماعی یا نیروهای مسلح ارائه دهند. پس از بررسی و تأیید این مدارک در کمیته فنی، بیماران در سامانه بیمه سلامت نشاندار خواهند شد.
تقوی ادامه داد: ۱۳۰ گروه بیماری خاص و صعبالعلاج تحت پوشش این صندوق قرار دارند، که از این میان، برای ۶۹ گروه بیماری، بسته حمایتی کامل تعریف شده است. این بستهها شامل خدمات ویزیت، آزمایش، تصویربرداری، توانبخشی و حتی خدمات در منزل میشود و بیماران در مراکز دولتی از ۹۰ درصد تخفیف برخوردار خواهند بود. علاوه بر این، بیماران در مراکز خصوصی نیز حمایتهای قابل توجهی خواهند داشت.
وی افزود: برای ۶۱ گروه دیگر که بسته حمایتی مشخص ندارند، بیماران میتوانند با ارائه مدارک، تا سقف ۸۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ از حمایتهای مالی استفاده کنند و این مبلغ در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
تقوی، اشارهای به آمار بیماران نشاندار در استان کرد و گفت: تا به امروز، ۸۱ هزار نفر از بیماران در مازندران نشاندار شدهاند و طبق برآوردها، شمار بیشتری از افراد نیز میتوانند از این خدمات بهرهمند شوند.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران به حمایت این نهاد از زوجهای نابارور اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ زوج نابارور در استان نشاندار شدهاند، در حالی که این تعداد باید به بیش از ۱۲ هزار زوج برسد. وی افزود که بیمه سلامت ۹۰ درصد هزینه درمان ناباروری در مراکز دولتی و ۷۰ درصد در مراکز خصوصی را پوشش میدهد.
تقوی در پایان تأکید کرد: فرآیند نشاندار شدن بیماران خاص و زوجهای نابارور نقش مؤثری در تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و کاهش هزینههای درمانی خواهد داشت.
