به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه مراسم یادبود خواهر وزیر امور خارجه، عدم پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی به پرسش خبرنگاران در خصوص وضعیت نوسانات ارزی و ترک جلسه، پرسش‌هایی را درباره اهمیت پیگیری مستمر مسائل معیشتی در هر مکان و زمانی برانگیخته است.

حضور مسئولان در عرصه‌های عمومی و مناسبت‌های مختلف، همواره فرصتی برای تعامل بی‌واسطه با افکار عمومی و تبیین سیاست‌های کلان کشور است. اگرچه شأن مراسم‌های آیینی و یادبودها، اقتضا می‌کند که فضای مجلس با آرامش و احترام برگزار شود، اما واقعیت‌های تلخ و شیرین جامعه، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، به‌گونه‌ای با معیشت مردم گره خورده است که شاید بتوان گفت در هیچ زمانی، دغدغه‌های اقتصادی تعطیل‌بردار نیست.

روز گذشته در حاشیه مراسم یادبود خواهر وزیر امور خارجه، خبرنگاران با رویکردی مسئولانه و در راستای رسالت خبری خود، تلاش کردند تا پرسشی کوتاه اما حیاتی را با رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت نوسانات نرخ ارز مطرح کنند. دغدغه‌ای که نه تنها یک کنجکاوی رسانه‌ای، بلکه آینه تمام‌نمای نگرانی بخش بزرگی از جامعه است.با این حال، واکنش جناب رئیس کل، سکوت بود.

بدون شک، خبرنگاران بیش از هر قشر دیگری به ضرورت حفظ حرمت مراسم‌های یادبود واقف‌اند و همواره تلاش می‌کنند تا حد و مرزهای اخلاقی و عرفی را در انجام وظیفه خود رعایت کنند. با این حال، نباید از نظر دور داشت که امنیت اقتصادی کشور، مستقیماً با ثبات نرخ ارز پیوند خورده است و صعود هر روزه قیمت‌ها، فشار مضاعفی را بر اقشار مختلف جامعه تحمیل می‌کند.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود که مقامات عالی‌رتبه اقتصادی، حتی در زمان‌های غیررسمی نیز از فرصت‌های پیش‌آمده برای ارائه توضیحات حداقلی یا امیدبخش به مردم بهره ببرند.

خبرگزاری مهر، به عنوان یکی از بازوهای رسانه‌ای سازمان تبلیغات اسلامی، همواره در تلاش بوده است تا صدای مردم باشد و پیگیری مشکلات معیشتی را به عنوان یک وظیفه ذاتی دنبال کند. ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی نیز در رویکردهای کلان خود، همواره بر نقش‌آفرینی مؤثر رسانه‌ها در مسیر حل چالش‌های اقتصادی تأکید داشته است.

این پیگیری‌ها، نه از سر تقابل، بلکه در راستای «جهاد تبیین» و به منظور کاهش دغدغه‌های عمومی صورت می‌گیرد. سکوت در برابر پرسش‌های معیشتی، نه تنها گرهی از مشکلات ارزی باز نمی‌کند، بلکه می‌تواند به ابهامات موجود در بازار دامن بزند و این تصور را در افکار عمومی تقویت کند که برنامه مشخصی برای مدیریت این نوسانات وجود ندارد.

کاش جناب رئیس کل، حتی با پاسخی کوتاه و چندکلمه‌ای، از این فرصت استفاده می‌کردند تا نشان دهند که دغدغه معیشتی مردم، اولویت نخست تیم اقتصادی دولت است. شفافیت، حتی در میان یک مراسم رسمی، نه تنها توهین به فضای مراسم نیست، بلکه می‌تواند نشان‌دهنده تعهد مسئولان به پاسخگویی در هر شرایطی باشد.

امید است که مسئولان اقتصادی کشور با درک حساسیت کنونی جامعه و با تأسی به فرهنگ پاسخگویی، تعامل با رسانه‌ها را نه یک چالش، بلکه فرصتی برای مدیریت انتظارات تورمی و آرامش‌بخشی به فضای روانی بازار بدانند. چرا که در نهایت، این گفت‌وگوی بی‌واسطه است که می‌تواند اعتماد عمومی را در روزهای سخت اقتصادی تقویت کند.