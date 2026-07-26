اهتمام: اربعین تمرین بزرگ حکمرانی تمدنی جهان اسلام است

حجت‌الاسلام والمسلمین حامد اهتمام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد تمدنی راهپیمایی اربعین اظهار کرد: اربعین را نباید صرفاً یک اجتماع میلیونی یا یک مراسم زیارتی تلقی کرد، بلکه این حرکت عظیم، نمایش توان جامعه اسلامی در عرصه مدیریت مردمی، همبستگی اجتماعی، خدمت بی‌منت و تولید سرمایه اجتماعی است؛ مؤلفه‌هایی که می‌توانند پایه‌های حکمرانی تمدنی آینده را شکل دهند.

وی با بیان اینکه اربعین ناظر به امروز و فردای جهان اسلام است، افزود: این رویداد عظیم تنها یک رخداد مناسبتی نیست، بلکه تمرینی اجتماعی برای آمادگی تمدنی جهان اسلام به شمار می‌رود. جامعه‌ای که بتواند میلیون‌ها انسان را بر محور ایمان، محبت و خدمت سازمان‌دهی کند، از ظرفیت حرکت به سمت الگوی حکمرانی مهدوی نیز برخوردار خواهد بود.

رئیس نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی در اصفهان با تأکید بر اینکه حکمرانی صرفاً به مدیریت خدمات فیزیکی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: همان‌گونه که موکب‌ها در تأمین اسکان، تغذیه و رفاه زائران ایفای نقش می‌کنند، لازم است پاسخگویی به پرسش‌های اعتقادی، اخلاقی، خانوادگی و مسائل روز جامعه نیز به بخشی از مأموریت فرهنگی اربعین تبدیل شود.

وی ادامه داد: مسیر اربعین باید علاوه بر بستر خدمت‌رسانی، به عرصه‌ای برای گفت‌وگو، تبیین و پاسخگویی به دغدغه‌های فکری زائران تبدیل شود؛ چرا که امروز به‌ویژه نسل جوان با پرسش‌های متنوعی در حوزه دین، سبک زندگی، خانواده و مسائل اجتماعی مواجه است.

اهتمام خاطرنشان کرد: اگر حکمرانی خدمت به‌عنوان الگوی اربعین پذیرفته می‌شود، خدمت به اندیشه و ایمان مردم نیز باید در کنار خدمت به جسم آنان مورد توجه قرار گیرد. در چنین نگاهی، موکب‌ها تنها محل ارائه خدمات رفاهی نیستند، بلکه می‌توانند به کانون‌های اثرگذار فرهنگی و معرفتی تبدیل شوند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی گفت: کارشناسان این مرکز در کنار زائران حسینی حضور دارند تا با ارائه پاسخ‌های علمی، مستند و اقناع‌کننده، زمینه تعمیق معرفت حسینی و تقویت سرمایه فکری جامعه را فراهم کنند.

رئیس نمایندگی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی در اصفهان تأکید کرد: پاسخگویی به سؤالات دینی، بخشی از مأموریت تمدن‌ساز اربعین است و می‌تواند نقش مهمی در ارتقای بصیرت، انسجام فکری و تقویت وحدت امت اسلامی ایفا کند.

وی اظهار کرد: اگر اربعین را مقدمه‌ای برای آمادگی جامعه اسلامی در مسیر حکمرانی جهانی حضرت ولی‌عصر (عج) بدانیم، باید موکب‌ها را از مراکز صرفاً خدماتی به کانون‌های خدمت معرفتی، گفت‌وگوی دینی و پاسخگویی هوشمندانه به نیازهای فکری مردم ارتقا دهیم؛ چرا که تمدن آینده، پیش از آنکه با ابزار ساخته شود، با اندیشه و ایمان انسان‌ها شکل می‌گیرد.