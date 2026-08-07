به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم دهقانی در خطبه های این هفته نماز جمعه بجستان بر ضرورت هوشیاری در برابر چالش‌های پیش روی نظام اسلامی تأکید کرد.

امام جمعه بجستان با نقد تند سیاست‌های استکباری ایالات متحده و متحدانش، خاطرنشان کرد که جنگ‌افروزی‌های این جریان‌ها تنها با هدف بی‌ثباتی در منطقه صورت نمی‌گیرد، بلکه پیامدهای اقتصادی سنگینی را نیز بر جوامع تحمیل می‌کند. وی تصریح کرد: این اقدامات با هدف فلج کردن ساختارهای اقتصادی و ایجاد موج ناامیدی در میان توده‌های مردم طراحی شده است.

وی با اشاره به تهدیدات نوین دشمن، نسبت به تهاجم فرهنگی هدفمند علیه ارزش‌های اصیل اسلامی و بنیان خانواده هشدار داد.

دهقانی گفت: دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای نوین و رسانه‌ای، به‌دنبال تضعیف ساختار خانواده‌های مسلمان و جایگزینی ارزش‌های بیگانه است؛ لذا مقابله با این جریان، وظیفه‌ای همگانی و فراتر از مسئولیت‌های تک‌بعدی است.

امام جمعه بجستان ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان رسانه‌ای، بر نقش حیاتی این حوزه در پایداری اجتماعی تأکید کرد.

وی افزود: رسانه‌ها باید در برابر موج‌های ناامیدی، نقش آگاه‌ساز و امیدبخش ایفا کنند تا روایت‌های وارونه و گمراه‌کننده دشمن، جایی در میان افکار عمومی پیدا نکند.

دهقانی با اشاره به دغدغه‌های جاری اقتصادی، از مسئولان دستگاه‌های اجرایی خواست تا با نگاهی جدی و فوری، به مسائل معیشتی مردم رسیدگی کنند.

امام جمعه بجستان تأکید کرد: پاسخگویی مؤثر به نیازهای مادی و معنوی مردم، کلید اصلی حفظ پایداری، اقتدار و اعتماد عمومی در جامعه است.