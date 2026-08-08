روز متفاوت خبرنگاران در شورای اداری؛ از جایگاه ویژه تا مطالبه پاسخگویی

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه شورای اداری خراسان جنوبی همزمان با هفدهم مرداد، روز خبرنگار، به ریاست سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی و با حضور نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اداری استان برگزار شد؛ جلسهای متفاوت که حدود ۷۰ نفر از مدیران مسئول و خبرنگاران استان در آن حضور داشتند.
تفاوت از همان چیدمان سالن آغاز شد؛ جایگاه ویژه سالن به خبرنگاران اختصاص یافت و مدیران دستگاههای اجرایی در ردیفهای انتهایی نشستند. اقدامی که اگرچه در ظاهر تنها جابهجایی صندلیها بود، اما در ادامه جلسه به بستری برای طرح یکی از جدیترین مطالبات جامعه رسانهای تبدیل شد؛ اینکه رسانه در فرآیند مدیریت استان، صرفاً پوششدهنده برنامههای مدیران نباشد.
از «خبررسانی» تا «حل مسئله»
سخنان خبرنگاران در این جلسه یک محور مشترک داشت؛ رسانه میخواهد در جریان مسائل قرار بگیرد، امکان پرسش و پیگیری داشته باشد و در فرآیند حل مشکلات مردم نقشآفرینی کند.
محمود حیدری، عضو هیئتمدیره خانه مطبوعات و نماینده مطبوعات مکتوب استان، رسانه را نماینده بخشی از افکار عمومی دانست و گفت بسیاری از مطالبات و انتقادهای رسانهها بر پایه مستندات، آمار و خواستههای مردم مطرح میشود.
وی از مدیران خواست رسانهها را ظرفیتی برای شناسایی و حل مشکلات بدانند و در مواجهه با نقدهای رسانهای به دنبال محدود کردن فعالیت خبرنگاران نباشند.
حیدری با اشاره به موضوع شکایت از رسانهها تأکید کرد حتی در صورت بروز اشتباه از سوی رسانه، مسیر گفتوگو و تعامل میتواند به اصلاح امور کمک کند و نباید نخستین راهکار، برخورد و شکایت باشد.
خبرنگاران پشت درِ پروژهها نمانند
محمدرضا براتی، نماینده رسانههای برخط خراسان جنوبی، نیز از زاویه دیگری به نقش رسانه پرداخت و گفت: وظیفه رسانه فقط انتشار خبر نیست، بلکه رسانه بخشی از فرآیند حکمرانی و یکی از ابزارهای مهم برای شناسایی و حل مسائل استان است.
وی تأکید کرد رسانههای محلی نباید تنها زمانی به سراغ پروژهها بروند که طرحی افتتاح شده و روبان آن آماده است؛ بلکه باید از ابتدای اجرای پروژهها در جریان امور قرار گیرند تا بتوانند با ارائه آمار دقیق، گزارشهای میدانی و انعکاس روند اجرا، تصویری واقعی از اقدامات به افکار عمومی ارائه دهند.
براتی مطالبهگری رسانهها را نیز تقابل با مدیران ندانست و گفت: پرسش و مطالبهگری بخشی از وظیفه رسانه و در راستای پیگیری مطالبات عمومی است.
وی در ادامه به موضوع حمایت بانکها از واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: بانکها باید خود را شریک توسعه استان بدانند، چراکه یک تصمیم بانکی میتواند سرنوشت یک واحد تولیدی و اشتغال دهها یا صدها نفر را تحت تأثیر قرار دهد.
رسانه بومی، فقط برای روزهای افتتاح نیست
وحید دیانی، مدیر یکی از پایگاههای خبری استان، نیز از ضرورت توجه به رسانههای بومی سخن گفت و اظهار کرد: همانگونه که بر حمایت از تولید و کسبوکار بومی تأکید میشود، رسانههای بومی نیز باید به عنوان بخشی از ظرفیتهای بومی استان دیده شوند.
وی با اشاره به فعالیت بسیاری از پایگاههای خبری محلی با هزینه شخصی، خواستار توجه بیشتر مدیران به رسانههای بومی در بازدیدهای صنعتی و اقتصادی شد.
دیانی همچنین بر رعایت عدالت رسانهای تأکید کرد و گفت همه رسانههای فعال استان باید فرصت برابر برای حضور در نشستهای خبری و پوشش برنامههای دستگاههای اجرایی داشته باشند.
پاسخ استاندار: «محرمانه» بهانه فرار از پاسخگویی نیست
پس از طرح این مطالبات، سیدمحمدرضا هاشمی در سخنانی صریح بر ضرورت پاسخگویی مدیران به افکار عمومی تأکید کرد و گفت: اصحاب رسانه و مطبوعات موتور محرک و پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و خبرنگاران در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند.
استاندار خراسان جنوبی ارتباط مؤثر مدیران با رسانهها را یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد مدیران دانست و گفت: مدیران باید رسانهها را حلقه واسط میان مردم و مجموعه مدیریتی استان بدانند و پاسخگویی به افکار عمومی را جدی بگیرند.
هاشمی با اشاره به موضوع محرمانه تلقی کردن برخی اخبار اظهار کرد: مدیران نباید مسائل و اخبار را بدون دلیل محرمانه بدانند و اگر موضوعی واقعاً محرمانه یا طبقهبندیشده باشد، مرجع قانونی مربوطه آن را اعلام میکند.
وی تأکید کرد: نباید از عنوان محرمانه بودن برای فرار از پاسخگویی به رسانهها استفاده شود.
نقد خبرنگار، خط قرمز نیست
یکی از صریحترین بخشهای سخنان استاندار به نحوه مواجهه مدیران با نقد رسانهای اختصاص داشت.
هاشمی با تأکید بر اینکه هیچ تفاوتی میان رسانههای استان وجود ندارد، گفت: همه اصحاب رسانه برای ما محترم هستند و نقد رسانهای نباید موجب برخورد یا محدودیت برای خبرنگار شود.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت استان و اعضای شورای تأمین اجازه نخواهند داد خبرنگاری صرفاً به دلیل طرح نقد یا مطالبه با مشکل مواجه شود.
استاندار در عین حال از رسانهها خواست در کنار مطالبهگری و نقد عملکرد مسئولان، ظرفیتها و دستاوردهای خراسان جنوبی را نیز برای مردم روایت کنند.
وی نقد منصفانه، سازنده و گرهگشا را نهتنها ضروری، بلکه چراغ راه مدیریت استان برای اصلاح مسیر و رفع کاستیها دانست و گفت: امیدآفرینی و بیان دستاوردها در کنار نقد منصفانه میتواند به تقویت اعتماد عمومی و توسعه استان کمک کند.
دغدغهای فراتر از رسانه
آنچه در این جلسه جلب توجه میکرد این بود که مطالبات خبرنگاران صرفاً به مسائل صنفی محدود نماند. از مشکلات واحدهای تولیدی و نقش بانکها در حفظ اشتغال گرفته تا ضرورت استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی، حمایت از تولید و توجه به مسائل اقتصادی استان، موضوعاتی بود که خبرنگاران آنها را از دریچه افکار عمومی مطرح کردند.
استاندار خراسان جنوبی نیز در همین راستا بر استفاده بیشتر از ظرفیت جهاد دانشگاهی در حوزههای صنعت، معدن، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید کرد و خواستار تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و بخش اقتصادی شد.
هاشمی همچنین بر ضرورت پیگیری مطالبات اقتصادی رسانههای استان تأکید کرد و گفت موضوع پرداخت مطالبات روزنامهها و رسانههای استان باید با جدیت از سوی دستگاههای مسئول دنبال شود.
یک صندلی، یک پیام
پنجمین شورای اداری خراسان جنوبی در روز خبرنگار با یک جابهجایی ساده در چیدمان سالن آغاز شد، اما بحثها نشان داد مسئله اصلی جای صندلیها نیست؛ مسئله، جایگاه رسانه در فرآیند مدیریت استان است.
خبرنگاران در این جلسه خواستار آن شدند که رسانه از مرحله «انعکاس خبر» عبور کرده و در مسیر شناسایی مسئله، مطالبهگری، نظارت عمومی و حل مشکلات مردم نقش داشته باشد.
مدیران نیز با تأکید استاندار بر پاسخگویی، شفافیت و پذیرش نقد، با یک مطالبه روشن روبهرو شدند؛ اینکه رسانه را نه رقیب مدیریت، بلکه بخشی از فرآیند حکمرانی و توسعه استان ببینند.
شاید به همین دلیل بود که در روز خبرنگار، مهمترین تصویر شورای اداری خراسان جنوبی نه پشت تریبون، بلکه در ردیفهای صندلیها شکل گرفت؛ جایی که خبرنگاران نشستند، مدیران شنیدند و رسانه برای ساعتی، جایگاه اصلی شورای اداری را به خود اختصاص داد.
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