حامد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اضافه شدن جایزه ویژه میناب به ساختار جوایز سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اظهار کرد: این جایزه با هدف گرامیداشت یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب شکل گرفته و از ابتدا نگاه ما این بوده است که یاد این کودکان در فضای فرهنگی و هنری جشنواره تداوم پیدا کند.



وی افزود: سینمای کودک و نوجوان فقط روایت‌کننده دنیای شیرین و خیال‌پردازانه کودکان نیست، بلکه می‌تواند نسبت به رنج‌ها، تهدیدها و آسیب‌هایی که کودکان در نقاط مختلف جهان با آن مواجه هستند نیز واکنش نشان دهد؛ از همین منظر، موضوع کودکان و آسیب‌های ناشی از جنگ به عنوان محور جایزه ویژه میناب انتخاب شد.



دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ادامه داد: تلاش کردیم جایزه میناب صرفاً یک عنوان در فهرست جوایز جشنواره نباشد و برای آن هویت مستقل تعریف شود؛ به همین دلیل تندیس ویژه‌ای برای این جایزه طراحی و تولید شده است که همزمان با برگزاری این دوره از جشنواره از آن رونمایی شد.



جعفری با اشاره به طراحی تندیس جایزه ویژه میناب بیان کرد: این تندیس توسط حامد حکیمی و مسعود جزنی طراحی و اجرا شده و وحید حسین‌پور، مشاور هنری دبیر جشنواره، بر روند طراحی آن نظارت داشته است. طراحی مستقل این تندیس در کنار بازطراحی نشان جشنواره، پوستر اصلی و تندیس پروانه زرین، بخشی از بازنگری هویت بصری سی‌وهشتمین دوره را تشکیل می‌دهد.



وی درباره دامنه این جایزه گفت: جایزه ویژه میناب محدود به یک قالب سینمایی نیست و آثار بلند، پویانمایی، کوتاه، مستند و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی را که در بخش‌های مسابقه جشنواره حضور دارند، دربرمی‌گیرد؛ مشروط بر اینکه موضوع کودکان و آسیب‌های ناشی از جنگ را با رویکردی قابل توجه روایت کرده باشند.



دبیر جشنواره کودک و نوجوان تأکید کرد: برای ما مهم است که سینمای کودک نسبت به واقعیت‌های جهان پیرامون کودکان بی‌تفاوت نباشد. کودکی که قربانی جنگ می‌شود، فارغ از جغرافیا و ملیت، پیش از هر چیز یک کودک است و سینما می‌تواند این حقیقت را به شکلی مؤثر و انسانی به مخاطبان منتقل کند.



جعفری درباره آینده جایزه میناب نیز گفت: این جایزه برای یک دوره طراحی نشده است و بنیاد سینمایی فارابی استمرار آن را دنبال می‌کند. در همین راستا، تدوین آیین‌نامه اختصاصی جایزه میناب برای دوره‌های آینده در دستور کار قرار گرفته تا این عنوان بتواند در ساختار جشنواره استمرار داشته باشد.



وی خاطرنشان کرد: آنچه امسال در میناب شکل گرفته، تلاش جشنواره برای تبدیل یک واقعه تلخ به یک یادمان فرهنگی و سینمایی است؛ یادمانی که قرار است هر سال با زبان سینما یاد کودکان قربانی جنگ را زنده نگه دارد و توجه فیلمسازان را به مسئولیت آنها در قبال جهان کودکان جلب کند.