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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه های مشهد در زنجیره انسانی«جان فدا»

حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه های مشهد در زنجیره انسانی«جان فدا»

مشهد- در این فیلم حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه های مشهد در بزرگترین زنجیره انسانی«جان فدا» را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6969926

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