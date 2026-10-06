https://mehrnews.com/x3dfWq ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱ کد مطلب 6969926 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱ حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه های مشهد در زنجیره انسانی«جان فدا» مشهد- در این فیلم حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه های مشهد در بزرگترین زنجیره انسانی«جان فدا» را مشاهده می کنید. دریافت 46 MB کد مطلب 6969926 کپی شد مطالب مرتبط شب ۲۱۹؛ دانش آموزان مشهد زیر پرچم ایستادگی شکوه حضور ۲۶ هزار «جان فدا» در مشهد بزرگترین زنجیره انسانی «جان فدای ایران» فردا در مشهد برگزار می شود تجلیل از خادمان نظم و امنیت توسط دانش آموزان در اجتماعات شبانه کاشمر رزمایش «جانفدایان ایران» در خواف برچسبها جانفدا مشهد خراسان رضوی
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