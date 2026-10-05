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کد مطلب 6968947
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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸

قمی: مقاومت، مسیر رسیدن به قله عزت و آزادی است

قمی: مقاومت، مسیر رسیدن به قله عزت و آزادی است

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مقاومت راهی دشوار اما پیمودنی برای پاسداری از شرافت و عزت و دفاع از مستضعفان است.

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