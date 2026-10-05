دریافت 5 MB کد مطلب 6968947 https://mehrnews.com/x3dfxr ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸ کد مطلب 6968947 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸ قمی: مقاومت، مسیر رسیدن به قله عزت و آزادی است رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مقاومت راهی دشوار اما پیمودنی برای پاسداری از شرافت و عزت و دفاع از مستضعفان است. کپی شد مطالب مرتبط سید حسن نصرالله مقاومت را مسیر پیشرفت و عزت بشریت میدانست سید حسن نصرالله رهبران جنبشهای آزادیبخش را تحتتأثیر قرار داد حجتالاسلام قمی: مقاومت؛ راه عزت و جامعهسازی از تحول سیمای میدان راهآهن تا توسعه حملونقل پاک در مناطق تهران برچسبها حجت الاسلام محمد قمی سازمان تبلیغات اسلامی جبهه مقاومت
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