به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱، از برنامه‌ریزی برای ساماندهی و ارتقای منظر شهری میدان راه‌آهن خبر داد و گفت: در ماه‌های پیش‌رو تغییرات محسوسی در سیمای بصری این میدان، به‌ویژه در حوزه المان‌ها و عناصر زیباسازی ایجاد خواهد شد.

قمی در جریان بازدید از میدان راه‌آهن که با حضور رضا برونک، شهردار ناحیه ۴ و جمعی از مدیران راه‌آهن تهران انجام شد، با اشاره به اهمیت این محدوده اظهار کرد: میدان راه‌آهن به دلیل جایگاه و هویت تاریخی و شهری خود، از ظرفیت قابل توجهی برای ارتقای کیفیت منظر و فضای بصری برخوردار است و باید از این ظرفیت به شکل مطلوب استفاده شود.

وی افزود: در این بازدید وضعیت موجود میدان، ظرفیت‌های قابل استفاده و موضوعات مرتبط با منظر و سیمای شهری محدوده مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت اجرای اقدامات هماهنگ برای ارتقای کیفیت محیطی و بصری این میدان تأکید شد.

شهردار منطقه ۱۱ ادامه داد: مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه زیباسازی و ساماندهی عناصر بصری میدان راه‌آهن در دستور کار قرار گرفته است و با اجرای این اقدامات، در ماه‌های آینده شاهد تغییرات محسوسی در چهره و سیمای شهری این محدوده خواهیم بود.

قمی با تأکید بر اهمیت همکاری میان مدیریت شهری و مجموعه راه‌آهن تهران خاطرنشان کرد: تحقق این برنامه‌ها نیازمند تعامل و هماهنگی میان دو مجموعه است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های مشترک، زمینه بهبود منظر شهری، ارتقای کیفیت فضای پیرامونی و ایجاد چهره‌ای شایسته‌تر برای میدان راه‌آهن فراهم شود.

تور دوچرخه‌سواری شهروندان منطقه ۱۴ در تهران برگزار شد

تور تهران‌گردی با حضور جمعی از شهروندان، به‌ویژه بانوان دوچرخه‌سوار منطقه ۱۴، با هدف ترویج دوچرخه‌سواری، حمل‌ونقل پاک، محله‌گردی و افزایش نشاط اجتماعی برگزار شد.

این تور با هدف ترویج دوچرخه‌سواری به‌عنوان یکی از شیوه‌های پاک و سالم جابه‌جایی شهری و همچنین ایجاد تجربه‌ای متفاوت از تهران‌گردی برای شهروندان برگزار شد.

رضا تربت‌جو، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۴، با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه گفت: دوچرخه‌سواری شهری علاوه بر کمک به کاهش آلودگی و ترافیک، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تحرک بدنی، حضور بیشتر شهروندان در فضاهای عمومی و تقویت تعاملات اجتماعی در محله‌ها باشد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان رکاب‌زنی خود را از باغ گل محلاتی آغاز کردند و پس از طی مسیر تعیین‌شده به بوستان آموزش ترافیک «رویای آبی» رسیدند؛ مسیری که در جریان آن شهروندان در کنار فعالیت ورزشی، بخشی از ظرفیت‌های شهری و محلی منطقه ۱۴ را نیز تجربه کردند.

تربت‌جو ادامه داد: پس از پایان رکاب‌زنی، شهروندان در بوستان رویای آبی دورهم جمع شدند و با صرف صبحانه، یک دورهمی صمیمانه و شاد را تجربه کردند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه ۱۴ تأکید کرد: توسعه دوچرخه‌سواری تنها به ایجاد زیرساخت محدود نمی‌شود و شهروندان باید فرصت تجربه استفاده از دوچرخه در فضای واقعی شهر را نیز داشته باشند.

وی گفت: برنامه‌هایی از این جنس کمک می‌کند دوچرخه از یک وسیله صرفاً ورزشی به بخشی از تجربه روزمره و سبک زندگی شهری نزدیک‌تر شود.

نخستین «مرکز تبادل سفر» در کوی نصر احداث می‌شود

شهردار منطقه ۲ از احداث پروژه «مرکز تبادل سفر» در محدوده کوی نصر خبر داد و گفت: این مرکز با هدف تأمین زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی و تسهیل جابه‌جایی سبز، با مشارکت بخش خصوصی احداث می‌شود.

مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ با اشاره به رویکردهای زیست‌محیطی مدیریت شهری و روند گذار از خودروهای احتراقی به سمت خودروهای برقی اظهار کرد: تأمین زیرساخت‌های انرژی و ایجاد فضاهای متمرکز برای خدمات‌رسانی به این خودروها به یک ضرورت در مدیریت شهری تبدیل شده است.

وی افزود: در همین راستا پروژه احداث «مرکز تبادل سفر» در محدوده کوی نصر با هدف ایجاد یک ایستگاه توقف هوشمند و مرکز خدمات جامع برای مالکان خودروهای برقی طراحی شده است.

صالحی با بیان اینکه این مجموعه در زمینی به مساحت ۴ هزار مترمربع احداث می‌شود، گفت: اجرای این پروژه در قالب مشارکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام خواهد شد.

شهردار منطقه ۲ در تشریح کارکرد این مرکز تصریح کرد: این مرکز با مفهوم «تبادل سفر» طراحی شده تا ضمن فراهم کردن امکان شارژ سریع و ایمن خودروهای برقی، بستری برای مدیریت بهتر تردد و تسهیل جابه‌جایی شهروندان در این محدوده فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های مالی بخش خصوصی، هزینه‌های شهرداری را کاهش داده و زمینه ارتقای کیفیت خدمات شهری را فراهم می‌کند.

ایروان خواستار استفاده از تجربیات مترو تهران شد

در جریان سفر هیئت اعزامی شهرداری تهران به ارمنستان، موضوع انتقال تجربیات کارشناسان ایرانی در زمینه ساخت و بهره‌برداری از سیستم مترو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست که با حضور «بابکن سدرکیان»، مدیرعامل شرکت مترو ایروان و کارشناسان شرکت مترو تهران برگزار شد، طرح‌های در حال اجرا و برنامه‌های توسعه‌ای مترو ایروان و همچنین روند نوسازی زیرساخت‌های ریلی این شهر تشریح شد.

متروی ایروان دارای یک خط به طول ۱۲ کیلومتر و ۱۰ ایستگاه است که ساخت آن به حدود ۴۵ سال پیش بازمی‌گردد و بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های آن مربوط به دوره اتحاد جماهیر شوروی است.

در جریان این دیدار، هیئت ایرانی آمادگی خود را برای انتقال تجربیات و ارائه خدمات تخصصی به طرف ارمنی اعلام کرد. ساخت تونل، تولید واگن و سایر حوزه‌های مرتبط با زیرساخت‌های مترو از جمله زمینه‌های مطرح‌شده برای همکاری میان دو طرف بود.

بر اساس مذاکرات انجام‌شده، قرار است به‌زودی هیئتی از سوی شرکت مترو ایروان برای پیگیری امور و بازدید از امکانات و زیرساخت‌های شبکه مترو تهران به ایران سفر کند.

این بازدید با هدف بررسی دقیق‌تر زمینه‌های همکاری و مشخص شدن مسیر اجرای توافقات احتمالی میان دو طرف انجام خواهد شد.