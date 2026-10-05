به گزارش خبرنگار مهر، محفل گفتگو پیرامون اندیشه علامه شهید سید حسن نصرالله و آیین رونمایی از کتاب «هزار و یک پرسش از مقاومت» امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۵ در مجموعه فرهنگی شهدای سرچشمه برگزار می‌شود. این کتاب مجموعه‌ای شش‌جلدی و حاصل گفت‌وگویی سی‌ساله با سید مقاومت است که به بررسی اندیشه‌ها و دیدگاه‌های وی درباره مقاومت می‌پردازد.

در این محفل، حجت‌الاسلام اسد قصیر، استاد حوزه و مدیر مرکز اسلام اصیل، حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدحسین صفارهرندی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، عباس خامه‌یار، رایزن فرهنگی اسبق ایران در لبنان و مهدی افراز، مؤلف کتاب، حضور دارند.

عباس خامه‌یار، رایزن فرهنگی اسبق ایران در لبنان، در این محفل با اشاره به عظمت کار سید حسن نصرالله گفت: عظمت کار او رورش نیروهای مجاهد، مؤمن و کارآمد در ابعاد نظامی و مقاومتی است و می‌توان گفت در تاریخ معاصر اشغالگری و استعمارستیزی، او شخصیتی درخشان و کم‌سابقه است؛ موضوعی که کسانی که تاریخ جنبش‌های آزادی‌بخش را مطالعه کرده‌اند، بیشتر به آن پی می‌برند.

تجربه جنگ ۳۳ روزه لبنان باید در دانشکده‌های نظامی تدریس شود

رایزن فرهنگی اسبق ایران در لبنان با بیان اینکه سید حسن نصرالله بسیاری از رهبران جنبش‌های آزادی‌بخش را با عملکرد و شیوه‌های راهبردی خود تحت تأثیر قرار داد، گفت: سید حسن نصرالله یک پدیده بود و این موضوع را می‌توان در واکنش رهبران جنبش‌های مختلف و شخصیت‌های برجسته جهان اسلام نیز مشاهده کرد.

خامه‌یار با اشاره به جنگ ۳۳ روزه خاطرنشان کرد: شاید یکی از روشن‌ترین نمادهای مقاومت سید حسن نصرالله را بتوان در جنگ ۳۳ روزه مشاهده کرد؛ جنگی که همه را به شگفتی واداشت. حتی برخی فرماندهان بازنشسته جنگ‌های ۱۹۷۳ پس از مشاهده عملکرد مقاومت لبنان در این جنگ تأکید کردند که این تجربه باید در دانشکده‌های نظامی تدریس شود.

وی افزود: این جنگ وحدت جهان اسلام را نیز برانگیخت. شخصیت‌هایی مانند شیخ محمد سعید رمضان البوطی، از علمای برجسته اهل سنت که بعدها به دست داعش به شهادت رسید، در برابر سید مقاومت از او حمایت کرد و رهبران جریان‌های مختلف نیز با وجود تفاوت‌های فکری و سیاسی، نسبت به شخصیت و عملکرد سید حسن نصرالله واکنش‌های مثبتی نشان دادند. این مسئله نشان می‌دهد که او پدیده‌ای را در تاریخ معاصر خلق کرده بود که نمونه مشابهی برای آن به آسانی نمی‌توان یافت.

سید حسن نصرالله جایگاه مقاومت و شیعیان را در معادلات سیاسی لبنان تغییر داد

خامه‌یار با تأکید بر اهمیت نقش شهید نصرالله در ایجاد زمینه‌های اجتماعی و سیاسی مقاومت گفت: به نظر من سخت‌تر و مهم‌تر از خود عملکرد مقاومت حزب‌الله در جنگ ۳۳ روزه، نقشی بود که سید حسن نصرالله در ایجاد زمینه‌های شکل‌گیری و گسترش مقاومت ایفا کرد. تا زمانی که این نقش را نشناسیم، سید حسن نصرالله را به‌درستی نشناخته‌ایم. مجموعه «هزار و یک پرسش از مقاومت» نیز با طرح پرسش‌هایی درباره ابعاد مختلف تحولات، رویدادها، عوامل و انگیزه‌ها، بخش‌هایی از این واقعیت‌ها را که در محافل و رویدادهای مختلف نمود پیدا می‌کرد، روشن می‌کند.

وی با اشاره به شرایط اجتماعی و سیاسی شیعیان لبنان در گذشته اظهار کرد: حزب‌الله و شیعیان لبنان در ساختار سیاسی و اداری این کشور جایگاه متناسبی نداشتند و از نظر اقتصادی، فرهنگی و اداری نیز در شرایط مناسبی نبودند. سید حسن نصرالله در چنین شرایطی با تدبیر و راهبری خود توانست جایگاه مقاومت و شیعیان را در معادلات سیاسی لبنان تغییر دهد.

خامه‌یار ادامه داد: سید حسن نصرالله در تحولات سیاسی لبنان و حتی در تعیین رئیس‌جمهور نقش مهمی ایفا کرد و جایگاه او به اندازه‌ای بود که رئیس‌جمهور وقت لبنان به «رئیس‌جمهور مقاومت» تعبیر شد. این مسئله نشان می‌دهد که سید چگونه توانست جایگاه اجتماعی و سیاسی مقاومت را در لبنان ارتقا دهد.

وی با اشاره به فداکاری شهید سید حسن نصرالله گفت: هیچ حزبی در لبنان و هیچ حزب ملی را سراغ نداریم که چنین فداکاری‌ای را نسبت به وطن و خانواده خود نشان داده باشد. سید حسن نصرالله نخستین کسی بود که فرزند خود را در راه وطن و مقاومت تقدیم کرد و همین مسئله عمق فداکاری او را نشان می‌دهد. حتی یکی از روزنامه‌نگاران و سردبیران مشهور لبنان در مقاله‌ای سید حسن نصرالله را «ملی‌ترین رهبر سیاسی لبنان» توصیف کرده بود.