به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در نشست اندیشه علامه شهید سید حسن نصرالله که امروز(دوشنبه) در مجمع شهدای هفتم تیر (سرچشمه) برگزار شد با اشاره به ابعاد شخصیتی شهید سید حسن نصرالله اظهار کرد: یک عمر می‌توان درباره سید حسن نصرالله سخن گفت، اما به تعبیر رهبر معظم انقلاب، او «امیر قهرمان عرب» و نماد جبهه مقاومت بود؛ شخصیتی که در تاریخ شامات، پس از انبیا و اوصیا، کسی به عظمت او سر برنیاورده است.

وی افزود: ضرورت امروز تنها یاد این شهید، ترسیم سیره و شخصیت او و بیان ابعاد وجودی، عظمت و شجاعتش نیست؛ بلکه باید راهی را که این شخصیت بزرگوار پیش روی انسان و بشریت قرار داد، یعنی راه مقاومت، تبیین کنیم.

قمی ادامه داد: اگر از این انسان مجاهد و شجاع که پرچمدار خط مقاومت شد، تنها سیره و شخصیت او را روایت کنیم، شاید بخشی از رسالت خود را انجام داده باشیم؛ اما شهید نصرالله در تمام این سال‌ها تلاش کرد مقاومت را نه به مثابه یک انتخاب، بلکه به عنوان تنها مسیری که می‌تواند انسان را به پیشرفت و عزت برساند، با ادله عقلانی و استناد به آموزه‌های قرآنی تبیین کند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به علاقه و ارادت شهید نصرالله به رهبر معظم انقلاب گفت: از یکی از نزدیکان و عزیزان شهید نصرالله نقل شده است که ایشان گفته بود از خدا خواسته‌ام باقی عمر مرا بگیرد و به عمر رهبر شهید اضافه کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از اتفاقاتی که شهید نصرالله رقم زد، شبیه افسانه بود، گفت: او از هر فرصتی برای تبیین ضرورت و فایده مقاومت استفاده می‌کرد و پشت این عملکرد، یک اندیشه، زندگی و فرهنگ متعالی قرار داشت.

قمی تصریح کرد: شهید نصرالله مبانی فکری مقاومت را که امام خمینی(ره) بر اساس آن چارچوبی جدید ایجاد کرده بود، تبیین و دنبال می‌کرد و امروز لازم است این اندیشه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: آثار و پژوهش‌های بسیاری باید درباره این شخصیت و اندیشه او تولید شود و مخاطب این آثار نیز نباید تنها مخاطب داخلی باشد، بلکه باید مخاطب بین‌المللی را نیز در نظر گرفت.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان با اشاره به تعبیر «علامه» درباره شهید نصرالله گفت: من این تعبیر را می‌پسندم، اما به نظرم بُعد مغفول شخصیت این سید بزرگوار آن است که او حرف تازه‌ای از مقاومت برای بشریت داشت و باید این اندیشه را به درستی روایت و تبیین کرد.