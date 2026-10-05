دو گلبالیست اردبیلی در آخرین اردوی تیم ملی پیش از پاراآسیایی ناگویا

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وپنجمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی گلبال بزرگسالان آقایان نابینایان و کم‌بینایان کشورمان از صبح روز دوشنبه سیزدهم مهرماه در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک تهران آغاز می‌شود و تا زمان اعزام تیم ملی به رقابت‌های پاراآسیایی ناگویا ادامه خواهد داشت.

در این اردو، محمد پرنیا جمایران و حسن جعفری، دو گلبالیست شایسته استان اردبیل، در کنار جمعی از برترین ورزشکاران کشور حضور دارند و برای کسب آمادگی نهایی جهت حضور در این رویداد مهم قاره‌ای تمرین خواهند کرد.

سیدمحمد بیدگلی به عنوان سرمربی و مهدی نباتی به عنوان مربی، هدایت تیم ملی گلبال بزرگسالان آقایان کشورمان را در این مرحله از اردو بر عهده دارند.

همچنین محمد سرنجی، محمد منصوری، مهدی عباسی و خلیل شهریارنسب دیگر ملی‌پوشان حاضر در این اردو هستند.

تیم ملی گلبال بزرگسالان آقایان کشورمان پس از برگزاری آخرین مرحله تمرینات و انجام برنامه‌های آماده‌سازی، راهی ناگویا ژاپن خواهد شد تا در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف رقبای آسیایی خود برود.