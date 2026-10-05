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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۶

دو گلبالیست اردبیلی در آخرین اردوی تیم ملی پیش از پاراآسیایی ناگویا

دو گلبالیست اردبیلی در آخرین اردوی تیم ملی پیش از پاراآسیایی ناگویا

اردبیل- مرحله پایانی اردوی تیم ملی گلبال بزرگسالان نابینایان و کم‌بینایان کشورمان با حضور دو ورزشکار اردبیلی، برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وپنجمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی گلبال بزرگسالان آقایان نابینایان و کم‌بینایان کشورمان از صبح روز دوشنبه سیزدهم مهرماه در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک تهران آغاز می‌شود و تا زمان اعزام تیم ملی به رقابت‌های پاراآسیایی ناگویا ادامه خواهد داشت.

در این اردو، محمد پرنیا جمایران و حسن جعفری، دو گلبالیست شایسته استان اردبیل، در کنار جمعی از برترین ورزشکاران کشور حضور دارند و برای کسب آمادگی نهایی جهت حضور در این رویداد مهم قاره‌ای تمرین خواهند کرد.

سیدمحمد بیدگلی به عنوان سرمربی و مهدی نباتی به عنوان مربی، هدایت تیم ملی گلبال بزرگسالان آقایان کشورمان را در این مرحله از اردو بر عهده دارند.

همچنین محمد سرنجی، محمد منصوری، مهدی عباسی و خلیل شهریارنسب دیگر ملی‌پوشان حاضر در این اردو هستند.

تیم ملی گلبال بزرگسالان آقایان کشورمان پس از برگزاری آخرین مرحله تمرینات و انجام برنامه‌های آماده‌سازی، راهی ناگویا ژاپن خواهد شد تا در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف رقبای آسیایی خود برود.

کد مطلب 6969001

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